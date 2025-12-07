La tasa de paro en Castelló, en niveles de 2008

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha valorado los últimos datos en cuanto a la evolución del mercado laboral en la ciudad de Castellón.

La primera edil ha destacado que “el pasado mes de noviembre, Castellón registró un nuevo descenso de las cifras del desempleo que viene a confirmar la tendencia positiva que está experimentando en los últimos meses”.

Así, Carrasco ha apuntado que “en noviembre fueron 1.488 las personas desempleadas inscritas en las listas de Labora, frente a los 11.595 que había en el mes anterior de octubre, por tanto son 107 parados menos. Y la tasa de de paro desciende hasta el 9,74%, que hacía muchos años que no se daba en nuestra ciudad, y el número de afiliaciones a la Seguridad Social está también en cifras históricas de más de 102.000 personas, la más alta desde que se tienen estadísticas, que es desde 2003”.

“Estamos ante el mes de noviembre con menos paro desde el año 2008, lo que nos sitúa en cifras previas a la crisis. Una señal de la buena salud que goza en estos momentos la creación de empleo en nuestra ciudad”, ha asegurado.

Bajada del paro del 6,5% en un año

La alcaldesa ha puesto en valor “el magnífico trabajo que se viene realizando desde el área de Empleo, que dirige el concejal Juan Carlos Redondo. Y la demostración es que las cifras nos indican también que el paro en la ciudad de Castellón en el último año ha bajado en 800 personas o lo que es lo mismo, un 6,5%. Y esto es también en parte debido, sin duda, al esfuerzo que se está realizando con las diferentes medidas puestas en marcha desde el Área de Desarrollo Local y de Empleo del Ayuntamiento de Castellón”.

La alcaldesa de la ciudad ha subrayado del mismo modo que “Castellón está generando cada vez más actividad económica y la apuesta por la colaboración público- privada con diferentes asociaciones y colegios profesionales está también dando sus frutos en forma de contrataciones surgidas desde iniciativas como los cursos de Formación a la Carta que permiten que las personas desempleadas encuentren un trabajo con mayor facilidad”.

Récord de Talleres de Empleo

Carrasco tampoco ha querido dejar de lado la labor que se viene realizando desde el área de Empleo en cuanto a la oferta de formación e inserción laboral.

Así, la alcaldesa ha recordado que “contamos y ponemos al servicio de la sociedad castellonense recursos como el Centro de Formación ‘Tetuán XIV’, un centro de referencia nacional, que en estos momentos está impartiendo talleres en 12 especialidades profesionales diferentes para emplear a más de 140 personas que están estudiando y realizando prácticas, lo que supone un récord absoluto en nuestra ciudad”.

Y también ha recordado “los 1.261.500 euros dedicados al Pacto Local por el Empleo, que incrementamos para el año 2026 en un 33,9%. Y el año pasado se llegó al récord de 1.500 empleos, entre directos e indirectos surgidos promovidos desde el Ayuntamiento”.

Por último, ha mencionado que “Castellón acogerá el próximo mes de marzo el III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Una cita a la que acudirán más de 200 participantes y representantes de 160 administraciones locales de toda España. Con ello, la ciudad de Castellón se proyecta como ciudad referente en empleo, talento, innovación y cohesión social a nivel nacional, consolidándose, además, como destino de congresos”.