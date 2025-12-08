Castelló seguirá con su plan de asfaltado de viales, y hará un arreglo destacado

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, integrado por PP y Vox, ya tiene consensuado el presupuesto municipal para 2026, unas cuentas que suman más de 253 millones de euros y que tienen previsto pasar por pleno antes de Nochebuena.

Una de las actuaciones previstas es la continuidad del plan de mejora y asfaltado de viales. Para el nuevo ejercicio se ha contemplado una inversión de un millón de euros, que, según señalan los responsables del consistorio, llegará a todos los distritos de la ciudad.

Inversiones destacadas

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, afirma que con las cuentas de 2026 "vamos a continuar cumpliendo con el compromiso de dotar de mejores servicios públicos a la ciudadanía", mediante este plan. A ello se sumarán "otras cantidades y obras que no se encuentran en este presupuesto", detalla.

Dentro de estas medidas especiales al margen del programa de asfaltado, Toledo menciona "un vial muy importante como es el camino de la Mota Izquierda del Riu Sec. Y para llevar a cabo esta importante obra, desde el gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, vamos a invertir más de 825.000 euros".

Viales estratégicos

El edil añade la importancia que tiene este vial, "que utilizan de manera habitual muchos vecinos y vecinas de la zona de la Marjalería, pero también de otras zonas cercanas a la Ronda Norte y las zonas agrícolas cercanas al cauce del Riu Sec". De esta manera, se dará continuidad al arreglo de la Mota Derecha del Riu Sec, ya realizado, con el fin de aportar "mayor seguridad a quienes la utilizan".

Balance del mandato

El concejal ha hecho un balance del dinero destinado a actuaciones de este tipo en el presente mandato municipal, que comenzó en verano de 2023. "En dos años y medio ya llevamos invertidos más de cuatro millones de euros en materia de asfaltado de calles y viales. Si además incluimos los asfaltados que se han realizado también en la Zona de Bajas Emisiones y las mejoras del Camí de l’Obra, que se están a punto de acometer, estaríamos hablando de una inversión de más de cinco millones de euros".

Más recientemente, "en las últimas semanas se han llevado a cabo trabajos de asfaltado también cerca de una veintena de calles y plazas en todos los distritos de la ciudad por valor de 500.000 euros", destaca. El responsable del área de Urbanismo e Infraestructuras asegura que los viales son una muestra de las prioridades de su gobierno, que con sus antecesores "tuvieron un mantenimiento más que deficiente".