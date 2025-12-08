El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación

Caminar por la ronda Este y fijarse en los árboles frutales y hortalizas que Silverio Gasch cultiva en su huerto de casi 4.500 metros cuadrados tiene los días contados.

El futuro Censal Parc cuya primera fase comenzará a tomar forma el año que viene eliminará este terreno cuya expropiación ya ha materializado el consistorio, según explicó el propietario del mismo al periódico Mediterráneo. En cuanto Gasch cobre este dinero cerrará el huerto que se encuentra en la zona por donde el parque más grande de Castelló comenzará a tomar forma, «alrededor del centro de salud Fernando el Católico», tal y como confirmó el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo.

El edil recordó que esta primera fase se desarrollará desde este ambulatorio hasta el camino Almalafa, lo que hace necesario el cierre de este huerto privado en el que su propietario ha cultivado desde hace cinco años plátanos, nogales, manzanas, almendros, pomelos, granados, papayas, nísperos, aguacates, pitahayas, ciruelas, clemenules, naranjas, limones, parras y hasta girasoles. Además, Gasch tiene acelgas, habas y patatas. «A todo el mundo le gusta este huerto», afirma el dueño de esta parcela que llama la atención por la gran cantidad de tipos de árboles que allí crecen.

No obstante, y pese a que este recinto agrícola privado desaparecerá, no sucederá lo mismo con el huerto urbano con parcelas que en la actualidad ofrece servicio a los castellonenses, según confirmó el concejal Toledo. «Estos espacios se mantendrán aunque se moverán de lugar, dentro del Censal Parc, pero tendrán la misma superficie de ahora para que los actuales concesionarios puedan seguir trabajándolos y cultivando lo que estimen oportuno», concretó el edil a este diario.

Su nueva ubicación la determinará el proyecto de este espacio verde que el Ayuntamiento de Castelló tendrá a finales de este mismo año.

Hay que recordar que esta primera fase del novedoso bosque urbano incluido dentro del Plan Parcial SR-Censal y que verá la luz esta misma legislatura, medirá 32.000 m² y contará con 5,3 millones de euros IVA incluido.

La segunda fase está prevista para la próxima legislatura y con el fin de diseñar el Censal Parc, el Ayuntamiento abrió una consulta pública en la que recibieron 7.000 propuestas. En base a estas, el parque, que será punto de ocio y encuentro vecinal, tendrá zonas infantiles, un auditorio al aire libre, zonas para mayores y espacios para pasear.