La iglesia de El Salvador de Castelló adapta por un día la misa a las personas sordas

Una eucaristía adaptada, una misa «para todos y todas las fieles». El Día Internacional de las Personas con Discapacidad abrió las puertas de la iglesia de El Salvador, en el Raval Universitari de la capital, para la celebración de la onomástica en la Diócesis de Segorbe-Castellón, realizada por el responsable de la Pastoral del Sordo en la Diócesis y vicario parroquial, mosén Raúl López, que fue muy especial y que contó, además, con la participación del movimiento Hakuna en la animación litúrgica.

La cita, en una «parroquia cien por cien inclusiva» estuvo especialmente orientada a «cuidar las necesidades de todos los participantes, como signo de la dignidad y el valor que cada persona tiene ante Dios», según explica a Mediterráneo el párroco, que lleva oficiando este tipo de celebraciones en Castellón desde 2015.

Y para posibilitar una participación plena, con un lleno desde el primer al último banco, la misa ofreció lecturas adaptadas en braille, con lengua de signos y otros apoyos de accesibilidad como el llamado bucle magnético, que transforma ya en todas las misas celebradas en El Salvador el sonido en un campo magnético captado directamente por audífonos e implantes cocleares, permitiendo a las personas con discapacidad auditiva escuchar con claridad.

Momento de la misa adaptada a las personas sordas en la iglesia de El Salvador. / Erik Pradas

Subtitulado instantáneo

Además, para la ocasión, se incorporó el subtitulado fijo e instantáneo, proyectado en una pantalla, facilitando que todos los asistentes puedan seguir la celebración sin dificultad y la Palabra de Dios. Y para celebrar, al finalizar la eucaristía, como en las grandes ocasiones del calendario católico, los participantes compartierion un ágape de fraternidad.

López explicó que «ha sido un día especial, en el que las personas sordas podemos celebrar nuestra fe y una jornada más que reivindicativa para todo el colectivo». Y mientras espera que se normalicen este tipo de eucaristías en esta y en otras parroquias de la ciudad y hasta de la provincia, explica que el templo del Raval Universitari está «adaptado al 100%, con entradas y salidas accesibles, y con una infraestructura acorde a las necesidades de las personas con discapacidad y para las personas con movilidad reducida», señaló.

«Aquellos fieles que quieran disfrutar de una misa adaptada a sordos, sólo tienen que ponerse en contacto con la parroquia y solicitarlo; está plenamente prearada», explica el vicario parroquial y responsable de Pastoral del Sordo.

La eucaristía incorporó lenguaje braille en las lecturas. / Erik Pradas

Dios habla la lengua de signos

Y es que Dios también habla la lengua de signos. «Es necesario que los oyentes presten sus oídos a los sordos y puedan integrarse socialmente con toda normalidad. Y es crucial alimentar la esperanza, tanto a las personas oyentes como sordas, a través de los sacramentos, de la palabra de Dios y de la oración, lugares donde Dios habla al corazón», señala

Por otra parte, la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, a través de su Área de Personas con Discapacidad de la Diócesis de Segorbe-Castellón, presentó recientemente imágenes y señas para una catequesis inclusiva, un material especialmente diseñado para acercar el Evangelio a todas las personas.

Asimismo, ha publicado nuevos recursos pastorales bajo el título Unidos en la alegría de Jesús, con motivo de esta jornada internacional. Con estas iniciativas, la comisión «anima a que todas las comunidades cristianas realicen un gesto que favorezca la inclusión plena y la participación activa de las personas con discapacidad».