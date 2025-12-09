Carrasco brinda por la Navidad con los mayores de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha brindado por la Navidad con los mayores de la ciudad en el transcurso de un acto que se ha celebrado en la tarde de este martes en el Palau de la Festa y al que han asistido má de 800 personas.

La primera edila, acompañada de la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, y del concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, ha felicitado las fiestas a los representantes de las asociaciones y colectivos de mayores y ha destacado, “el espíritu jovial y la ganas de vivir de las personas mayores a quienes ponemos en el centro de nuestra gestión, para garantizar su bienestar y calidad de vida, porque les debemos mucho”.

Carrasco con mayores de Castelló, este martes. / Mediterráneo

En su intervención, la primera edila ha repasado las políticas activas dirigidas al colectivo, gracias a la hoja de ruta que supone haber aprobado recientemente el I Plan Municipal de Personas Mayores. “Nos permite combatir la soledad no deseada, gracias al Plan Castellón Acompaña; apostar por el envejecimiento activo y los encuentros entre personas de diferentes generaciones que resultan enriquecedores para todos. Y, como novedad, ya estamos trabajando para poner en marcha en 2026 un Plan de Convivencia Intergeneracional que pone en común a estudiantes y a personas mayores que estén dispuestas a compartir piso”, ha dicho.

Unas 5.000 personas mayores de 75 años viven solas

Referente al Plan Castellón Acompaña, la alcaldesa ha recordado que en la ciudad, alrededor de 5.000 personas mayores de 75 años viven solas. “No todas sufren soledad no deseada, pero para las que sí la sufren activamos este Plan en el que que toda una red de profesionales y voluntarios senior ayudan a que no se sientan solos”.

“Se trata de un recurso municipal que hemos activado de la mano del Observatorio de Personas Mayores, coordinado con las áreas de Servicios Sociales, Policía Local, el Colegio Oficial de Psicólogos y la Universitat Jaume I. Ahora mismo contamos con 15 voluntarios y se está trabajando ya con 30 casos”, ha añado.

Por otra parte, “porque las personas mayores de hoy en día todavía tienen mucho que aportar a la sociedad, apostamos por el envejecimiento activo a través de los cursos, talleres y actividades del Centro de Vida Activa y Saludable de la calle Antonio Maura, con más de 2.000 inscritos”.

En este sentido también ha destacado la apuesta por las jornadas y actividades intergeneracionales que acercan a mayores y a jóvenes, para intercambiar experiencias que enriquecen a las dos partes. Y ha anunciado que “estamos trabajando para poner en marcha, de cara al año 2026, el Plan de Convivencia Intergeneracional. Se trata de un proyecto que pondrá en común a jóvenes estudiantes que buscan compartir vivienda, durante su etapa de estudios, y a personas mayores que anhelan compañía para que puedan compartir piso y, de esta manera, se beneficien mutuamente”.

Esta práctica ya funciona en otras capitales españolas. No hay que olvidar que uno de cada cinco habitantes de Castellón tiene más de 60 años. Una cifra que refuerza la necesidad de impulsar desde el gobierno municipal iniciativas que promuevan estilos de vida saludables, tanto a nivel físico como emocional.

Desde la concejalía de Gente Mayor y siguiendo las recomendaciones del Consejo Municipal de Personas Mayores, también se trabaja en otros proyectos centrados en la salud, el ocio, el deporte y la cultura, dirigidos a promover el bienestar integral de las personas mayores.