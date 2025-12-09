Urbanisme
Castelló posa a la disposició de la ciutadania altres 116 places de pàrquing gratuïtes. On?
L'Ajuntament i la Diputació han col.laborat per a la construcció de l'obra
Castelló ha posat este dimarts a la disposició de la ciutadania i dels usuaris de Renfe altres 116 places d'aparcament gratuïtes en els voltants de l'estació en una superfície de 5.532 m2. Estos treballs urbanístics són fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de la capital de la Plana i la Diputació Provincial i han contribuït a millorar este entorn, tal com han assegurat les màximes mandatàries d'estes institucions, Begoña Carrasco i Marta Barrachina, en la visita a les obres. També han anat el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Infraestructures, Sergio Toledo, a més del tinent d'alcalde del districte oest, Vicent Sales, així com diferents tècnics municipals.
Aquests treballs, que parteixes des de l'Ajuntament de Castelló i estan emmarcats i cofinançats dins del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló, partien amb un pressupost per a la seua execució de 660.000 euros, cofinançats entre el consistori i institució provincial. Finalment, l'adjudicació dels treballs ha sigut per 593.735,99 euros, sent l'aportació municipal de 169.264,01 euros.
"Complint amb els veïns"
Carrasco ha ressaltat en primer lloc que “aquestes obres que hem executat des de l'Ajuntament, i en la qual anem junt a Diputació de Castelló per al seu finançament, formen part del compromís d'aquest equip de govern municipal amb els veïns i veïnes de Castelló. Uns treballs que permeten millorar la mobilitat i la qualitat de vida en la zona, tal com ens vam comprometre amb ells abans de les eleccions municipals de 2023, amb unes obres que s'incloïen en el nostre pla de govern”.
L'alcaldessa ha subratllat que “aquestes obres formen part d'un projecte urbanístic més ampli que dona respostes a les necessitats i les demandes de la ciutadania, especialment dels veïns del districte oest de la nostra ciutat".
Per la seua part la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha enaltit aquesta remodelació de la zona d'aparcament de l'estació de Castelló “que millora el trànsit, reforça la seguretat i beneficia al conjunt de la província. Aquesta obra demostra que a través del Pla Impulsa donem resposta a les demandes i necessitats dels castellonencs”.
D'altra banda, cal destacar que la nova zona d'aparcament compta amb un sistema de drenatge sostenible SUDS, a més de 758 m² de zona verds, amb 750 plantes; 28 arbres. També s'han instal·lat 27 lluminàries, bancs, papereres, aparcabicicletes i 2 punts per a recàrrega elèctrica, a més de 6 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
Carrasco i Barrachina han pogut també visitar la zona on es durà a terme la següent fase de les obres en aquesta zona, que consistirà a la urbanització de la prolongació del carrer Castellfort fins al Camí Crèmor i el passatge Viena, que comptarà amb un pressupost d'1.235.030,02 euros, a càrrec de l'Ajuntament de Castelló.
