Castelló, entre las ciudades que menos vidrio recicla. ¿Cuáles son las que más lo hacen?

Mediante su apuesta por los descuentos y las ayudas, Castelló incentiva el uso del ecoparque y de los puntos móviles de reciclaje y ha logrado una mayor concienciación de la ciudadanía. Los datos de recogida han vivido un destacado incremento en los últimos meses, pero la capital de la Plana todavía tiene una asignatura pendiente con la aportación del contenedor verde de vidrio.

Según Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro dedicada a gestionar la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio en todo el país, la ciudad actualmente recicla 10 kilos de esta clase de envases al año por habitante. Esto significa que Castelló recogió, durante 2024, 1,8 toneladas de estos residuos.

La cifra se sitúa prácticamente en la mitad del dato nacional que, en estos momentos, es de 19,1 kilos anuales por cada ciudadano. Además, el dato deja a Castelló en la cola de las capitales españolas. Este listado lo encabezan Huelva (8,4 kg/habitante), Toledo (9,4) y Cáceres (9,7).

Las que más reciclan

En el lado contrario, con cifras que superan con creces los datos generales nacionales, se encuentran tres ciudades del norte de España. En primer lugar, está San Sebastián (37,3), seguida por Pamplona (31) y Bilbao (26,5). Unos datos envidiables, que prácticamente cuadruplican o triplican la cifra de recogida de la ciudad de Castelló.

También se encuentra por debajo del nivel de recogida provincial. Castellón tiene, en la actualidad, una media de 14,2 kilos por habitante y una ratio de 159 habitantes por cada contenedor instalado en las calles. Tampoco sale bien parada la ciudad, si se compara con las otras dos capitales autonómicas.

En el caso de Alicante, la cifra es de 18,7 kilos por habitante, lo que supone que cada vecino depositó 64 envases de vidrio durante el 2024. Por su parte, la cifra es inferior en València, donde los kilos por ciudadanos fueron 14,2, pero aun así también supera en más de 4 kilos a Castelló.

En total, dentro del contexto nacional, Ecovidrio señala que se reciclan más de 8,7 millones de envases al día, lo que supone que, cada minuto, la cifra es de 6.051. Aparte, por persona, fueron 65 los recipientes que se recogieron. Finalmente, también destaca que, en España, se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio que se utilizan.

Plan para la hostelería

Sin embargo, Castelló no se ha quedado de brazos cruzados para mejorar estas cifras de recogida de recipientes de cristal. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento, en colaboración con Ecovidrio, puso en marcha la iniciativa EcoVares.

Así, más de 70 locales del centro histórico disponen de un servicio de recogida puerta a puerta adaptado a las necesidades de estos bares y restaurantes. Como explicó Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, "en los primeros 6 meses se han recogido cerca de 30.000 kilos de envases de vidrio, cerca de 5.000 kilogramos de media al mes que evitamos que acaben en el vertedero".

Este servicio, que se desarrolla en la avenida Rey Don Jaime, plaza Clavé, las calles San Luis, Gobernador, Ruiz Zorrilla, Gasset, Escultor Viciano y Puerta del Sol, "por ser una zona con pocos contenedores, por la dificultad de acceso de los camiones de recogida, y donde existe una alta concentración de establecimientos de hostelería", comentó Sala. Este servicio especial de recogida de envases se realiza dos días a la semana.