Ajuntament
Castelló tanca un pont de rècord amb una ocupació hotelera del 80%
Més de 85.000 visites al Mercat Medieval
Castelló ha viscut un pont excepcional des del punt de vista turístic, aconseguint una ocupació hotelera del 80%, una xifra que consolida a la ciutat com un destí urbà de referència en l'inici de la temporada nadalenca, segon ha explicat este dimarts la regidora de Turisme, Arantxa Miralles. “L'interés per Castelló no deixa de créixer i este pont hem comprovat una vegada més la capacitat de la ciutat per a atraure visitants gràcies a la seua oferta cultural, comercial i gastronòmica, que s'està convertint en un verdader motor de promoció per a tot el municipi”, ha comentat.
Miralles ha subratllat que “hem tingut un flux constant de visitants tant nacionals com internacionals. L'ocupació del 80% confirma que Castelló està sabent posicionar-se com una alternativa molt atractiva en estes dates, amb un turisme que contribuïx directament a dinamitzar l'economia, a enfortir el teixit empresarial local i a reforçar la imatge de la ciutat com un destí modern, accessible i ple de propostes”.
La regidora ha ressaltat a més “l'èxit de l'encesa de les llums de Nadal, que va congregar a centenars de persones en la plaça Major. Molts veïns i visitants van cridar a les oficines de turisme la setmana preguntant per la data i l'horari de l'encesa de llums, la qual cosa demostra el gran interés que ha despertat. Sens dubte, estes iniciatives contribuïxen al fet que Castelló siga un destí més atractiu i pròxim per a tot el públic”.
La responsable de Turisme ha agraït el treball del sector hoteler, l'hostaleria i el comerç, destacant que “la col·laboració públic-privada i l'organització d'esdeveniments de qualitat estan permetent que Castelló visca un moment dolç en matèria turística, amb un creixement sostingut que volem continuar impulsant amb noves iniciatives, activitats i experiències que mantinguen este ritme tan positiu”.
Mercat Medieval
D'altra banda, Castelló ha tancat una nova edició del Mercat Medieval amb un balanç molt positiu i una assistència que ha superat els 85.000 visitants durant els quatre dies de celebració. L'activitat, desenrotllada del 5 al 8 de desembre en la plaça de les Aules, el carrer Major i el carrer Cavallers, ha tornat a omplir el centre històric d'ambient festiu, públic i activitat comercial, consolidant-se com una de les cites més destacades del calendari nadalenc de la ciutat.
El regidor de Comerç i Consum, Alberto Vidal, ha assenyalat que “enguany ha funcionat especialment bé i hi ha dos factors que han ajudat molt sens dubte. El primer és que la bona meteorologia va acompanyar durant els quatre dies, permetent que els carrers estigueren plens i que la gent gaudira del mercat sense limitacions”. A això cal sumar la decisió de fer coincidir la inauguració amb l'encesa de les llums de Nadal, que va generar un ambient especialment atractiu i una arrancada molt potent des del primer moment”.
El Mercat Medieval ha comptat amb més de 80 llocs d'artesania, gastronomia i productes tradicionals, a més d'un centenar d'activitats que han animat el recorregut amb propostes per a tots els públics. Tallers infantils, recreacions històriques, cercaviles, espectacles musicals, demostracions d'antics oficis i animació temàtica han conformat una programació variada que ha enriquit l'experiència dels qui van recórrer els carrers del barri antic.
Vidal ha subratllat l'impacte econòmic generat per l'elevada participació, assenyalant que “la gran afluència de visitants s'ha traduït en un impuls directe per al comerç local i l'hostaleria de l'entorn, que han registrat un increment notable d'activitat durant estos dies”. El regidor ha agraït la implicació d'artesans, comerciants i hostalers, així com la resposta del públic, destacant que “esdeveniments com este demostren la capacitat de Castelló per a oferir propostes culturals i comercials de qualitat que enfortixen la vida del centre històric”.
