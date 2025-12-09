Las enmiendas de Compromís al presupuesto de Castelló. Estas son

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado este martes que el presupuesto municipal para 2026 del Ayuntamiento de Castelló “no hace ninguna apuesta real por la vivienda y recorta de manera drástica las inversiones que la ciudad necesita". Tal como ha alertado Garcia, "la supuesta legislatura de la vivienda anunciada por el gobierno de Carrasco ni existe ni cuenta con recursos que la respalden”. En este sentido, el grupo municipal presentará enmiendas por valor de 400.000 euros, precisamente para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las personas que más lo necesitan, así como para las inversiones básicas en instalaciones deportivas, ha dicho.

“El presupuesto que presenta el PP deja en evidencia las mentiras y la propaganda de la señora Carrasco. La alcaldesa anunciaba un plan de alquiler para jóvenes y ayudas, y solo ha presupuestado diez mil euros. Pero además, han eliminado las ayudas a la rehabilitación y las ayudas al alquiler social”, ha denunciado Garcia.

"Recortes contundentes en vivienda y rehabilitación"

La formación explica que el conjunto de partidas relacionadas con vivienda joven, ayudas al alquiler social, rehabilitación de viviendas municipales y ayudas a la rehabilitación suma solo 44.000 euros. De esta cantidad, el plan de vivienda joven —que el gobierno había anunciado como una de sus prioridades— queda limitado a 5.000 euros. Paralelamente, la rehabilitación de viviendas se reduce a 10.000 euros, pese a ser un programa que ha funcionado con una ejecución presupuestaria del 94% y que ha permitido invertir más de 204.000 euros en decenas de comunidades de propietarios.

La coalición subraya también que el gobierno ha renunciado al Plan de Fachadas, el “proyecto estrella” del PP en materia de vivienda, que ya demostró que no funcionaba. Compromís recuerda que esta iniciativa ejecutó menos del 6% del presupuesto en el ejercicio anterior, lo que evidenciaba su falta de recorrido y su escaso impacto real.

"Reducción del 98% en instalaciones deportivas"

Por otro lado, la formación alerta de que el recorte también afecta a las instalaciones deportivas, que solo disponen de 10.000 euros, cuando el presupuesto anterior destinaba cerca de 700.000 euros, una reducción de más del 98%. La coalición anticipa que sus enmiendas multiplicarán esta cantidad por dieciséis. Tal como señala Garcia, “con diez mil euros no hay ni para sustituir la iluminación de un recinto”.

Asimismo, el portavoz de Compromís califica de “irrisoria” la partida destinada a material informático, que se limita a 1.234 euros, y lamenta que las cuentas municipales “vuelvan a demostrar que la prioridad del gobierno no es la gestión del día a día, sino la propaganda”.