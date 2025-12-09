Castelló ya vive la Navidad a tope desde que el pasado viernes el Ayuntamiento de Castelló encendiera el alumbrado en las calles y plazas de la capital de la Plana. Más de 1,7 millones de leds que engalanan la ciudad causan sensación en vecinos y visitantes y han sido un gran atractivo durante el puente de la Constitución donde han tenido lugar varios de los actos de la amplia programación de estas fechas.

Una experiencia inmersiva. Esta es la gran novedad de las luces de Navidad de Castelló / Kmy Ros / KMY ROS

Entre las novedades de este año, el consistorio, que ha invertido en total casi 600.000 euros en toda la luminaria, ofrece a los castellonenses poder vivir una experiencia inmersiva. Se trata de la gran bola luminosa que ha colocado en la avenida de Lidón y que permite a los ciudadanos a meterse dentro para disfrutar de los hologramas navideños, detalles luminosos y música en el interior de la misma. De hecho, numerosos son los vecinos que este martes entraban en la bola que causaba sensación entre los niños, principalmente, y se fotografiaba. Una vez en esta, la sensación en cómo si vivieras la experiencia en 3D, a través de diferentes secuencias durante 5 minutos que es el tiempo en el que se prolonga el espectáculo.

El horario es de 18.30 a 21.00 horas.