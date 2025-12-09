Convocatoria
Los ganadores del premio más popular de todos los tiempos en Castelló
Las obras galardonadas del Premio Capla se expondrán a partir de la próxima semana en la oficina de CaixaBank de la calle Cavallers hasta después de Navidad
El certamen de dibujo escolar más popular de todos los tiempos en Castelló, el Premio Capla, ya tiene ganadores. Los galardonados han recibido sus respectivos premios en el salón de actos de la Fundació Caixa Castelló en el transcurso de un acto que ha contado con la presencia de Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló; Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia; y Joan Serafí Bernat, presidente de la Fundació Caixa Castelló, quienes han hecho entrega de las distinciones y han destacado la importancia de este premio como herramienta educativa, inclusiva y cultural en el que han participado 200 escolares de 19 colegios.
En la entrega de premios también ha estado presente el pintor castellonense Luis Bolumar, quien ha dedicado unas palabras a los premiados, ensalzando a su vez la importancia de haber recuperado el Premio Capla.
Por su parte, Carrasco ha felicitado a los ganadores así como a todos los participantes “por haber hecho posible la recuperación de un concurso de dibujo que es seña de identidad de nuestra ciudad” y García ha afirmado que “desde CaixaBank creemos en el poder transformador del arte en la infancia y en su capacidad para generar inclusión y cohesión social”. El presidente de la Fundació Caixa Castelló, Joan Serafí Bernat, ha destacado en su intervención que “este certamen es un homenaje a nuestra memoria y una apuesta por el futuro, por la creatividad y la conexión emocional con la ciudad”.
Premiados y exposición
En total se han otorgado seis premios escolares (uno por curso de Primaria), además de un Premio Especial y galardones colectivos para las clases de los dibujos ganadores, que disfrutarán de una jornada en la Escola de Natura Seidia de la Fundació Caixa Castelló en Benassal.
Como broche final, las obras premiadas se expondrán a partir de la próxima semana en la oficina All In One de CaixaBank (calle Cavallers, 2), donde permanecerán hasta después de Navidad, acercando el talento infantil a toda la ciudadanía.
¿Quiénes son los galardonados?
Premio Especial
- Carla Alessandra Marcos Villafañe (6.º Primaria)
Primer ciclo (1.º y 2.º Primaria)
- 1.º:
- 1er Premio: Paola Simo Valerino
- 2.º Premio: María Segarra Mesado
- 3er Premio: Thiago Ralda Álvarez
- 2.º:
- 1er Premio: Mario Chulvi Causanilles
- 2.º Premio: Patricia Romero Flores
- 3er Premio: Larissa Emy Gómez Cabellos
Segundo ciclo (3.º y 4.º Primaria)
- 3.º:
- 1er Premio: Oliver Duarte Cortijo
- 2.º Premio: Jose Silva Gabarri
- 3er Premio: Arlin María Consuegra Torres
- 4.º:
- 1er Premio: Lucía Calles Canet
- 2.º Premio: Telmo Shulte
- 3er Premio: Norah Adriana Picardo Haverkamp
Tercer ciclo (5.º y 6.º Primaria)
- 5.º:
- 1er Premio: Ashley Chandia Ramos
- 2.º Premio: Sofía Dong
- 3er Premio: Carlos Ríos Martínez
- 6.º:
- 1er Premio: Wenrui Zhao
- 2.º Premio: Emma Lucía Canteros
- 3er Premio: David Sabau
