Ajuntament
El PSPV diu que la il·luminació de Nadal està al centre i deixa "a fosques" als barris de Castelló
El socialistes demanen al govern municipal que informe dels plans de seguretat de l'acte de l'encesa nadalenca
El grup municipal socialista ha denunciat hui el “abandó” al qual de nou sotmet l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, als barris de la ciutat, en aquest cas relacionat amb la il·luminació de Nadal i l'embelliment dels carrers durant aquestes festes tradicionals. La portaveu socialista, Patricia Puerta, assenyala que “no hi ha més que veure les xarxes socials per a comprovar l'enuig de les i els castellonencs, que de nou han vist com a la senyora Carrasco l'única cosa que li interessa és tindre neta la plaça Major i concentrar de manera excessiva les llums de Nadal en aquest punt de la ciutat i als carrers del seu entorn”.
Els veïns i veïnes de Castelló “li pregunten a l'alcaldessa si els seus impostos no són iguals que els dels quals es paguen en el centre”, alguna cosa que critiquen ara amb la decoració dels carrers per Nadal, “però que pateixen al llarg de tot l'any en altres qüestions, com pot ser la neteja”.
Sobre aquest tema, Patricia Puerta ha recordat que “des del grup municipal socialista venim denunciant des de fa mesos la brutícia que s'acumula per tots els barris, on apareixen escombraries i autèntics abocadors al costat de les cases de tots els districtes de la ciutat, sense que l'alcaldessa vulga donar-se per assabentada”. A Begoña Carrasco “l'única cosa que sembla interessar-li és la vista que tenen des dels balcons de l'Alcaldia, on no hi ha dia que no regue la plaça i on ha prioritzat una il·luminació que se'ns antulla excessiva per a la superfície de la zona”.
Plans d'emergència
El PSPV ha sol·licitat també informació hui, en el si de les comissions d'estudi municipals, sobre els plans de seguretat elaborats per a la celebració, divendres passat 5 de desembre de la inauguració de la il·luminació de Nadal. Com assenyala Patricia Puerta, “totes les persones assistents van poder veure l'absolut col·lapse de la plaça Major i els seus accessos, i ens preguntem com s'haguera organitzat l'evacuació en cas d'una emergència”, assenyala la portaveu socialista, qui també ha reclamat el cost econòmic detallat del citat esdeveniment.
