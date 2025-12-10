FEMP
El Ayuntamiento de Castelló recibe un premio por sus buenas prácticas municipales y este es el motivo
La capital recibe el galardón junto a otras seis localidades: Arganda del Rey, Cabra, Gandía, Las Rozas, Parla y Santa Coloma de Gramanet.
El Ayuntamiento de Castelló ha sido galardonado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con uno de los premios del IX Concurso de buenas prácticas municipales que se han concedio a un total de 18 municipios y que lo ha hecho en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Tras elogiar la labor llevada a cabo por los ayuntamientos, fruto del trabajo en equipo, Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, ha señalado que “la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad porque sin educación no hay ciudadanos libres y no hay igualdad”. Por ello, ha añadido, es necesario “defender la educación y trabajar para que los menores no sean absentistas y no falten a sus centros educativos y así puedan aprender y ser ciudadanos con igualdad de oportunidades”.
En este sentido, el secretario general de la FEMP ha subrayado el compromiso de los gobiernos locales con los ciudadanos, especialmente con la educación como instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades. Así, el Ayuntamiento de Castelló ha recibido, junto a otras seis localidades de más de 20.000 habitantes (Arganda del Rey, Cabra, Gandía, Las Rozas, Parla y Santa Coloma de Gramanet), el premio en la categoría de mejora de la convivencia escolar.
Comprometidos con la educación
Martínez-Sicluna ha explicado que, pese a que los ayuntamientos tienen una competencia muy limitada en materia de educación, no es óbice para que sigan trabajando por sus ciudadanos y mejorando su calidad de vida en este ámbito. Al ser la administración más cercana al ciudadano, la mayoría de los ayuntamientos ofrecen educación para personas adultas, artística, musical y profesional, actividades extraescolares y campamentos, entre otros.
El acto, celebrado en la sede de la FEMP, ha contado también con la asistencia del subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Lucio Calleja; y de Silvia Valmaña, directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?