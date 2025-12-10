El Ayuntamiento de Castelló recibe un premio por sus buenas prácticas municipales y este es el motivo

El Ayuntamiento de Castelló ha sido galardonado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con uno de los premios del IX Concurso de buenas prácticas municipales que se han concedio a un total de 18 municipios y que lo ha hecho en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Tras elogiar la labor llevada a cabo por los ayuntamientos, fruto del trabajo en equipo, Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, ha señalado que “la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad porque sin educación no hay ciudadanos libres y no hay igualdad”. Por ello, ha añadido, es necesario “defender la educación y trabajar para que los menores no sean absentistas y no falten a sus centros educativos y así puedan aprender y ser ciudadanos con igualdad de oportunidades”.

En este sentido, el secretario general de la FEMP ha subrayado el compromiso de los gobiernos locales con los ciudadanos, especialmente con la educación como instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades. Así, el Ayuntamiento de Castelló ha recibido, junto a otras seis localidades de más de 20.000 habitantes (Arganda del Rey, Cabra, Gandía, Las Rozas, Parla y Santa Coloma de Gramanet), el premio en la categoría de mejora de la convivencia escolar.

Comprometidos con la educación

Martínez-Sicluna ha explicado que, pese a que los ayuntamientos tienen una competencia muy limitada en materia de educación, no es óbice para que sigan trabajando por sus ciudadanos y mejorando su calidad de vida en este ámbito. Al ser la administración más cercana al ciudadano, la mayoría de los ayuntamientos ofrecen educación para personas adultas, artística, musical y profesional, actividades extraescolares y campamentos, entre otros.

El acto, celebrado en la sede de la FEMP, ha contado también con la asistencia del subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Lucio Calleja; y de Silvia Valmaña, directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid.