El cartero real llega a Castelló. Día, lugar, hora y el recorrido que realizará

La celebración de la Navidad conlleva la llegada de dos eventos muy esperados por los niños de Castelló y que se incluyen en la programación. La presencia del cartero real para recoger todas las misivas que los más pequeños le entregarán con el fin de que se las dé a los Reyes Magos y la cabalgata en la que Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán por las calles de la capital de la Plana en la tarde del 5 de enero tras arribar al Grau en barco.

Visita del cartero real en imagen de archivo en Castelló. / KMY ROS

Así, la primera fecha que hay que recordar es la que el emisario de sus Majestades de Oriente estará en Castelló. Será el próximo sábado 13 de diciembre cuando, a las 11.00 horas, salga desde la avenida Rey Don Jaime esquina con la calle Dolores para recorrer el centro y alcanzar, la plaza Mayor donde recibirá a los niños.

Durante el acto se repartirán balones a los más pequeños. / KMY ROS

La visita oficial, organizada por el Ayuntamiento de Castelló a través de la Junta de Fiestas y que cuenta con la colaboración del periódico Mediterráneo, Todojuguete y rosquilletas Aima, dará protagonismo también a la animación infantil, a la música y al reparto de balones y de rosquilletas entre los asistentes.

Recorrido que realizará el cartero real a su llegada a Castelló, el sábado. / Mediterráneo

La recepción también contará, de 13.00 a 13.30 horas, con un espacio tranquilo sin música para niños con sensibilidad sensorial.