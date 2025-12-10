Compromís exige la protección de la pesca artesanal en Castelló frente a las restricciones

Compromís per Castelló ha registrado una declaración institucional para reclamar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana que actúen ante la situación del sector pesquero, en un momento en el que los datos europeos confirman la recuperación de la biomasa y la reducción de la mortalidad pesquera, pero los pescadores siguen sin una defensa clara por parte de las administraciones que deberían garantizarles estabilidad y condiciones de trabajo dignas. La coalición considera que, ante las propuestas de limitación de días de pesca para 2026 y las desigualdades en la asignación de capacidades, Castelló no puede quedar al margen y el gobierno de Begoña Carrasco debe exigir una postura firme en defensa del sector a nivel estatal y autonómico.

El portavoz municipal, Ignasi Garcia, señala que “Compromís presentamos una declaración institucional en el Ayuntamiento de Castelló para defender nuestro sector pesquero, un sector que no tiene el enemigo en Europa sino en un gobierno central y autonómico que está desentendiéndose de sus intereses y que, en lugar de defender a nuestros pescadores y nuestras cofradías, lo que hacen es echarse las culpas unos a otros”. Garcia reclama que las administraciones “trabajen para conseguir más días de trabajo y, sobre todo, una defensa del modelo artesanal y de las cofradías de Castelló y del País Valencià”.

Medidas para garantizar un futuro digno al sector pesquero

La declaración presentada por Compromís insta a la Generalitat Valenciana a reforzar las políticas de apoyo a la pesca artesanal y de pequeña escala. Además, pide garantizar un acceso equitativo a los días de pesca y fomentar medidas de conservación, así como crear ayudas para la modernización selectiva de las artes e impulsar incentivos fiscales y microcréditos. La coalición reclama también que se reconozca el papel ambiental de la pesca artesanal en la retirada de residuos marinos y que se defienda el modelo de cofradías para que puedan acceder a fondos europeos.

En cuanto al Gobierno de España, la coalición reclama revisar el sistema de asignación de cuotas y capacidades, que actualmente privilegia a la flota más activa en detrimento de la de pequeña escala. También pide garantizar que las medidas de conservación sean compatibles con la viabilidad económica de su trabajo y defender una nueva Política Pesquera Común que equilibre los tres pilares de la sostenibilidad. Finalmente, la formación apuesta por crear un organismo europeo que represente a las cofradías y tenga voz en la gobernanza pesquera.

Compromís considera necesario que Castelló tenga una voz propia en este debate, dado que el futuro de las cofradías y la sostenibilidad del modelo artesanal dependen de decisiones que se toman fuera de la ciudad pero que afectan directamente a la economía local y a la continuidad del sector. El portavoz Ignasi Garcia confía en que la declaración institucional obtenga el apoyo de todos los grupos municipales y de la alcaldesa, porque “la defensa del sector pesquero es una cuestión de ciudad”.