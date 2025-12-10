Este es el dinero que Castelló invertirá en clubes locales e instalaciones deportivas en 2026

Castelló destinará un total de 8,5 millones de euros al área de Deportes (el mismo que en 2025) con tres líneas básicas de actuación para el 2026: la apuesta por los clubes y deportistas locales, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y el impulso a los eventos de primer nivel. Así lo ha confirmado este miércoles la concejala de Deportes, Maica Hurtado, en la presentación del presupuesto que gestionará el Patronato Municipal de Deportes. De estos 8,5 millones, 7,5 son de fondos municipales y el resto se obtiene llega a través de tasas, transferencias y activos financieros.

"Queremos seguir proyectando la hoja de ruta que permite que Castellón siga creciendo de forma saludable y con proyección para una capital del Deporte", ha dicho la edila, quien ha destacado que esta inversión en esta área "es estratégica porque el deporte atrae a la economía, dinamiza la ciudad y refuerza valores y la imagen de Castellón".

Maica Hurtado, concejala de Deportes, ha presentado este miércoles el presupuesto de su área municipal de Castelló. / P. A.

Hurtado ha afirmado que las cuentas municipales para 2026 contempla 971.000 euros en ocho líneas de concurrencia competitiva y un convenio de 48.500 euros para la celebración del Maratón y el 10K. De esta cantidad, hay 124.000 euros (en 2025 hubo 95.000) para 43 clubes de Castelló; 256.000 euros para la organización de eventos (en 2025 se celebraron 180 con 124.000 euros) y que posicionan a la capital como referente y entre los que destacan los Special Olympics, el Open de Salvamento y Socorrismo o los campeonatos de gimnasia rítmica, entre otros.

Para los clubes de élite, el consistorio destina 505.000 euros para 15 clubes (490.000 euros ha habido en 2025); y las becas para deportistas de élite pasan de 18.000 a 20.000 euros. Además, este miércoles el consejo rector del Patronato Municipal de Deportes dará luz verde a las ayudas para los clubes deportivos adaptados, las Ampa, la alta montaña y los deportes de motor.

La concejala Hurtado ha destacado el esfuerzo inversor en las instalaciones deportivas municipales después de recordar que el Ayuntamiento ha mejorado las instalaciones del Gaetà Huguet, el pabellón Rafael Martí, la piscina municipal, el campo de fútbol Javier Marquina del Grau o la piscina Castalia adaptada para personas con movilidad reducida. De esta forma, para 2026 hay casi 1,6 millones de euros, 313.000 euros más que este año para mantenimiento de piscinas (casi 285.000 euros), para las instalaciones (casi 400.000 euros), para energía y combustible, 825.000 euros y otros 47.000 euros para hacer frente a posibles imprevistos que puedan surgir durante el año que viene.

"El objetivo es que cualquier castellonense que entre en una dependencia deportiva pueda disfrutar de ella", ha corroborado Hurtado. "Porque el deporte va a seguir siendo un eje vertebrador de Castellón, capital del deporte", ha finalizado Hurtado.