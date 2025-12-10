Las 83 inversiones para Castelló en 2026. Una a una y por valor de casi 20 millones de euros

El Ayuntamiento de Castelló recoge en su presupuesto municipal del 2026 casi 20 millones de euros para un total de 83 inversiones y entre las que destacan la reforma integral del Mercado Central, con 7,3 millones, y la primera fase del Censal Parc, con cuatro millones, según recoge el documento económico oficial al que ha tenido acceso Mediterráneo. Se trata de obras y servicios, principalmente urbanísticos, pero que también hacen referencia a herramientas de gestión municipal, zonas verdes, urbanización, alcantarillado y reformas integrales --ver cuadro adjunto a la información--.

Además, entre estos proyectos previstos por el equipo de gobierno local también destacan más de 412.000 euros para LogistiCS; los 600.000 euros de la remodelación de la manzana albinegra; 1,6 millones de la rehabilitación de la Pérgola o los 825.000 euros del acondicionamiento de la mota izquierda del Riu Sec --ver cuadro adjunto a la información--. El consistorio también contará con fondos europeos para algunas de estas previsiones, ya que esta partida alcanzará casi los 12 millones de euros.

Carrasco presentó los presupeustos de 2026 la semana pasada. / Mediterráneo

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por los cuatro delegados de áreas, Vicent Sales (Ciudadanía y Participación), Sergio Toledo (Urbanismo y Servicios Públicos), Juan Carlos Redondo (Impulso Económico, Empleo y Capital Humano) y Antonio Ortolá (Seguridad Ciudadana, Emergencias y Salud Pública), dio a conocer la semana pasada el presupuesto para el año que viene y que es el más inversor de la historia, con 253 millones. Un documento que aprobará el pleno extraordinario el día 23 de diciembre con el fin de que, tras finalizar los trámites pertinentes, entre en vigor en el mes de enero.

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló en la presentación de los presupuestos 2026. / Mediterráneo

Así, y tal y como anunció la primera edila, la bajada de impuestos; la apuesta por la vivienda; más empleo e impulso económico; y los servicios públicos con más limpieza y mayor movilidad y seguridad son los cuatro pilares fundamentales sobre los que asientan las cuentas municipales que se complementan con el dinero de los tres patronatos municipales y el Pacto Local por el Empleo (1,2 millones). Con respecto a los primeros, Fiestas cuenta con 2,6 millones; Deportes, 8,5 millones y para Turismo hay 1,5 millones de euros.

Imagen virtual de la primera fase del Censal Parc de Castelló. / Mediterráneo

Hay que recordar que el equipo municipal también ha implantado para el año que viene una rebaja fiscal que hace referencia a las bonificaciones para la tasa de la basura, la suspensión de la tasa de ocupación de vía pública de terrazas y un descuento del 2% en el IBI.