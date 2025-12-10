La programación con todos los actos de la tradicional Fireta navideña de Santa Llúcia de Castelló

Con la llegada de la Navidad, Castelló se engalana para acoger una programación especial que contempla también la tradicional Fireta de Santa Llúcia. Una cita que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en la plaza Mallorca y que ofrecerá 28 estands con productos navideños (artesanía, productos locales, dulces tradicionales y detalles navideños, además de actuaciones musicales, danza, actividades para toda la familia) de 9.00 a 21.00 horas. También llegará el Paje Real.

Así lo han destacado este miércoles el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, y la presidenta de la Asociación de Vecinos del Raval de la Trinidad, Inma Roig, quienes han remarcado que esta fireta "significa el inicio de la Navidad en Castellón". "Un evento muy esperado por los vecinos. Un año más es de justicia agradecer el trabajo que se viene realizando desde la asociación organizadora para que hoy podamos presentar esta propuesta navideña que volverá a llenar de vida nuestra ciudad”, ha señalado Cabañero.

Roig, Cabañero y Navarro, este miércoles. / Mediterráneo

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Raval de la Trinidad, Inma Roig, ha agradecido el apoyo incondicional del Ayuntamiento a la labor de la asociación, “para nosotros es el día grande del barrio”, ha comentado. “Representa la unión de las familias, de los amigos, e invitamos a todo Castellón, además, este año hemos hecho un llamamiento a todos los vecinos para que decoren sus balcones con motivos navideños, para que el recorrido por las calles sea más atractivo, entre todos hacemos barrio, hacemos ciudad”.

Por su parte, la autora del cartel anunciador oficial, Clara Navarro, ha comentado que es la tercera vez que se encarga del diseño del cartel anunciador. “Está hecho a mano con acuarela líquida y representa la tranquilidad y la paz que se vive ese día en el barrio”, ha dicho.

Programa de actividades

La inauguración oficial de la Fireta está prevista a las 12:00 horas con la presencia de la alcaldesa Begoña Carrasco y otras autoridades. El acto inaugural contará con la actuación de la soprano Miki Mori, acompañada al piano por Pasqual Gimeno. A continuación, actuará el Grupo de Danzas “El Forcat”.

Previamente a la inauguración, desde las 9:00 horas las paradas estarán abiertas al público, con una variada oferta artesanal y navideña.

De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas habrá talleres infantiles de Navidad para los más pequeños. A las 17:00 horas será el turno para las actuaciones musicales a cargo del Coro Gaudete y de las Cantantes del Raval de Trinitat Jove.

No faltará la merienda popular tradicional, por cortesía de la Colla Bufanúvols, abierta a todos los asistentes.

Uno de los momentos más esperados para los pequeños de la casa será a las 18:30 horas, cuando tendrá lugar la visita del Paje Real y los niños y niñas podrán entregarle sus cartas y compartir sus deseos navideños. A las 20:30 horas será el turno para el gran sorteo de productos de la Fireta que se alargará hasta las 21:00 horas, momento en que cerrará sus puertas.