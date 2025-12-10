Los riesgos del alcohol y las drogas al volante llegan a 450 adolescentes de Castelló

Castelló ha celebrado este martes la cuarta edición de Mou-T i Torna, el proyecto de concienciación vial dirigido a adolescentes que combina teatro en directo, imágenes multimedia y testimonios reales de profesionales de emergencias para alertar sobre los peligros del consumo de alcohol y drogas en la conducción. Más de 450 estudiantes de 3º y 4º de la ESO y Formación Profesional de diversos centros educativos de la ciudad han participado en esta edición, que un año más ha logrado generar un gran impacto entre los jóvenes.

La jornada ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, quienes han querido mostrar su apoyo institucional a este programa ya consolidado. La iniciativa, promovida por la Policía Local de Castelló, destaca por su enfoque innovador que combina dramatización, recursos audiovisuales y la participación directa de policías, bomberos y personal sanitario que comparten experiencias reales vividas en intervenciones de tráfico.

La primera edila ha señalado que “para este equipo de gobierno, iniciativas como Mou-T i Torna son absolutamente prioritarias porque representan el tipo de educación preventiva que realmente transforma la percepción de nuestros jóvenes. Este formato, que combina testimonios de profesionales, dramatización y experiencias directas, consigue llegar a ellos de una manera que pocas herramientas educativas logran. Por eso seguiremos respaldándolo, fortaleciéndolo y ampliándolo cada año”. Por su parte, el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, ha dicho que esta es una de las iniciativas más transformadoras que impulsa la ciudad.

Además, ha recordado “el reconocimiento que esta iniciativa ha recibido a nivel nacional, como el Premio Ponle Freno Junior 2024, demuestra que Castellón está marcando un camino referente en materia de educación vial. Ese premio confirma que estamos desarrollando un proyecto innovador, útil y admirado fuera de la ciudad. Para nosotros es un orgullo que Mou-T i Torna sitúe a Castellón en el mapa de las buenas prácticas en prevención, y vamos a seguir apostando por esta línea que está generando una juventud más consciente y responsable”.

El espectáculo teatral recrea situaciones basadas en accidentes reales en los que el consumo de sustancias ha tenido un papel determinante. A través de una puesta en escena inmersiva y testimonios en primera persona, el alumnado conoce de forma cercana las consecuencias físicas, emocionales y sociales que pueden derivarse de una mala decisión al volante. Este enfoque pedagógico, directo y efectivo, convierte a Mou-T i Torna en una herramienta de gran utilidad para trabajar la prevención entre la juventud castellonense.

En el día de hoy se han impartido dos sesiones, y mañana tendrá lugar una más, a las 12:00, en el Teatro Raval. Los centros educativos participantes en esta edición son IES Ramiro Izquierdo, Ágil Centros, Academia Latina, IES Penyagolosa, IES Vicent Castell, Afanias, Escuelas Pías, IES Madre Vedruna e IES Carles Selma.

Un proyecto premiado a nivel nacional

Cabe recordar que, en abril del año pasado, el programa fue galardonado con el Premio Ponle Freno Junior 2024, otorgado por la Fundación Ponle Freno, como reconocimiento a su labor en materia de concienciación y seguridad vial dirigida a adolescentes. Este premio subraya el esfuerzo coordinado de la Policía Local, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, el servicio sanitario municipal, la Asociación Cultural Amigos del Teatro y el Hospital General Universitari de Castelló, quienes nuevamente han colaborado en la edición de este año.

Por su parte, Ortolá ha señalado que “’Mou-T i Torna se ha consolidado a través del lenguaje del teatro y de los testimonios reales de quienes trabajan en emergencias, nuestros jóvenes reciben un mensaje claro, directo y profundamente humano. La seguridad vial es responsabilidad de todos, y seguiremos apoyando esta iniciativa que ayuda a formar una juventud más consciente, más informada y más responsable”.

El concejal de Seguridad y Emergencias también ha señalado que “quiero agradecer a la Policía Local, a los bomberos y al personal sanitario su implicación y profesionalidad. Su experiencia real, trasladada al ámbito educativo, convierte esta iniciativa en un recurso de enorme valor preventivo. La cuarta edición demuestra que ‘Mou-T i Torna’ funciona, que impacta y que contribuye a reducir conductas de riesgo entre nuestros jóvenes. Continuaremos reforzando programas que salvan vidas”.