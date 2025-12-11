La Cabalgata de Reyes de Castellón llega con espacios tranquilos y accesibles: así será la bienvenida en el Grau

Aunque Sus Majestades no llegarán al Grao hasta el próximo 5 de enero, Castellón ya calienta motores para una Cabalgata que volverá a ser uno de los actos más esperados de las fiestas. Este año, el recibimiento incorporará medidas de accesibilidad y zonas tranquilas para que todas las familias puedan disfrutar de la magia sin barreras.

El Cartero Real recoge las cartas este sábado

Mientras llega la noche más especial del año, el Cartero Real será el encargado de mantener viva la ilusión este sábado. Iniciará su recorrido a las 11.00 horas en la avenida Rey Don Jaime, pasando por Colón, Enmedio, Puerta del Sol y la plaza de la Paz, hasta su llegada a la Plaza Mayor alrededor de las 12.00 horas.

Imagen de archivo de la visita del Cartero Real a Castelló en 2024. / KMY ROS

Navidad accesible: actos pensados para todas las sensibilidades

Estas fiestas destacan por incorporar medidas adaptadas para niños con TEA y otras diversidades sensoriales. Entre las 13.00 y las 13.30 horas, las familias podrán participar en una entrega silenciosa de cartas, sin música ni megafonía, diseñada para quienes necesitan un entorno más calmado.

Zonas de calma para el día de la Cabalgata

Con la vista puesta en el 5 de enero, la Cabalgata contará con una zona tranquila al inicio del recorrido, en la esquina de las calles Oviedo y San Roque. Será un espacio sin música, luces ni ruidos metálicos, delimitado y supervisado para garantizar que quienes requieren baja estimulación puedan disfrutar del paso de las carrozas.

Además, tanto la bienvenida de los Reyes en el Grao como el mensaje posterior en la Plaza Mayor incluirán interpretación en lengua de signos, para asegurar que la magia llegue a todas las personas