La cuantiosa indemnización del Ayuntamiento de Castelló a un vecino por caer con su moto en una rotonda

Un vecino de Castelló recibirá una indemnización de 4.174 euros por los daños sufridos, en noviembre de 2023, al caer con su moto en la rotonda entre el bulevar Blasco Ibáñez y la calle Rafalafena. La junta de gobierno local ha aprobado este jueves la ejecución de la sentencia parcialmente estimatoria por la que el consistorio le abonará 1.000 euros y el resto el seguro municipal. Así, y según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, tras la reunión del ejecutivo local, el motorista cayó en la rotonda debido a que el suelo estaba mojado por el riego de las plantas que había en el interior de esa misma redonda.

Esta no es la primera vez que el consistorio tiene que pagar un dinero por caída. Ya en octubre de este año, la junta de gobierno también dio luz verde al pago de 778,26 euros a una vecina que en febrero de 2023 caminaba por la avenida Concentración Harley Davidson, en el Grau de Castelló junto al Pinar, cuando por culpa de una alcantarilla que no estaba sujeta a la base de forma correcta cayó en la vía pública, dañándose en la pierna izquierda. La señora herida reclamó la responsabilidad patrimonial por daños personales al Ayuntamiento de Castelló la ejecución de la sentencia obligó al pago de esta indemnización por los daños ocasionados.