Carlos Latre llena el Casal Jove del Grao en un encuentro con sabor a Castellón

El humorista castellonense Carlos Latre, Hijo Predilecto de la ciudad, ha protagonizado este jueves una de las sesiones más concurridas del ciclo “Diálogos” del Aula UNED Senior. Bajo el título “El orgullo del Grau y de la ciudad de Castellón”, el encuentro convirtió el Casal Jove del Grao en un espacio de conversación sobre raíces, memoria local y vínculo emocional con la ciudad.

Un diálogo cercano sobre trayectoria y origen

Latre compartió con el público —entre ellos, alumnos del programa de segunda oportunidad— diferentes momentos de su carrera y de su conexión permanente con Castellón, generando uno de los actos culturales más comentados del mes.

A la sesión asistieron la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la concejala del Grao, Ester Giner, y la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, que quisieron acompañar al humorista en esta cita con el vecindario.

El Grao como escenario cultural durante todo el año

La alcaldesa destacó la importancia de acercar actividades al distrito marítimo:

“Celebrar este encuentro en el Grao forma parte de nuestra estrategia para que el distrito tenga actividad todos los meses del año. La ciudadanía está respondiendo muy positivamente”.

Carrasco recordó además que, gracias al convenio con la UNED, el Casal Jove acoge el Aula Senior, un recurso destinado a fomentar actividades para las personas mayores.

Programación estable y creciente en el distrito

El Ayuntamiento mantiene una programación estable en el Grao con propuestas culturales, formativas, lúdicas y de ocio, con el objetivo de desestacionalizar la actividad y mantener vivo el distrito más allá del verano. La charla de Latre se suma así a una línea de trabajo que está encontrando buena respuesta entre vecinos y entidades.

Esta ha sido la segunda charla del ciclo “Diálogos” organizada por la UNED en Castellón, tras la celebrada recientemente en Vila-real. La iniciativa acerca contenidos locales como la historia del CD Castellón o el talento castellonense representado por Latre mediante formatos accesibles y presenciales.

Al cierre del acto, el director del Centro Asociado a la UNED, Alejandro Ribes, entregó una placa de agradecimiento a la alcaldesa y al humorista por su participación.