Castelló avanza: de las acequias a las ayudas para las víctimas de violencia de género

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves un millón de euros para la contratación del servicio de limpieza, mantenimiento de acequias, transporte de residuos y materiales y la utilización de maquinaria industrial específica para movimiento, carga o acopio para las actuaciones municipales de limpieza de desembocaduras, acequias y cauces. Así lo ha indicado el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, quien ha destacado que esta inversión «sirve para mejorar y adecuar estas zonas que son de especial importancia para la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos, de manera especial en el Grau y la Marjaleria».

Sales ha querido subrayar que desde «que llegamos al gobierno, hace dos años y medio, hemos limpiado ya más de 100 kilómetros de acequias en la zona de la Marjaleria. Y también se han limpiado más de 25 kilómetros de caminos en la zona».

Por otra parte, las autoridades han dado luz verde al expediente para contratar el Servicio de Atención Psicológica a mujeres víctimas de la violencia de género. Un servicio que tiene un presupuesto total máximo de 80.000 euros para los tres próximos ejercicios. «la voluntad del gobierno municipal, encabezado por nuestra alcaldesa que tiene también las competencias en materia de Igualdad, de ofrecer los máximos recursos posibles para luchar contra esa lacra que es la violencia machista. Porque en esta lucha contra la violencia de género, Castellón no va a dar ni un paso atrás».

Las mejoras en las instalaciones del Cuerpo Municipal de Bomberos también han sido aprobadas por la junta de gobierno local. El portavoz adjunto, Antonio Ortolá, ha destacado que se invertirán caso 150.000 euros en la contratación de las obras de adecuación de la cocina, comedor, accesos de las dependencias del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y las estancias más comunes de uso, con un plazo de ejecución de nueve semanas.

Antonio Ortolá, portavoz adjunto del equipo de gobierno local. / Mediterráneo

Reconocimiento y aeroclub

Finalmente, Sales ha remarcado que el próximo pleno aprobará reconocimientos de crédito por valor de 3,2 millones y que el convenio con el aeroclub por el que los socios podrán mejorar estas instalaciones será aprobado por la junta de gobierno «la próxima semana».