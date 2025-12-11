Las cinco zonas de Castelló donde la Policía Local evita okupaciones

La Policía Local de Castelló ha evitado, desde el mes de abril y hasta diciembre, un total de 24 okupaciones (más de tres al mes de media), en bajos y solares si bien el 80% de las actuaciones han sido en viviendas, según han confirmado fuentes municipales al periódico Mediterráneo.

Durante todo el año lo agentes han estado vigilantes para abortar los allanamientos ilegales que los okupas han intentado realizar en la capital de la Plana y en cinco zonas principalmente que son: el centro, la Marjaleria, el Grau, el distrito Norte y el distrio Oeste. Es precisamente en esta última circunscripción donde en los últimos días se ha actuado sobremanera porque se ha logrado anular tres intentos de okupación en Mestrets. La zona del Hospital General, una urbanización de montaña y varios grupos periféricos como San Antonio o San Agustín y viviendas cercanas a las Cuadras Natora, Borriolench o Tercera son los lugares desde donde los agentes han recibido los avisos, lo que ha propiciado el desplazamiento inmediato y el éxito de la actuación contra el asentamiento ilegal.

Con respecto las de Mestrets, el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que es una zona "donde existen numerosos asentamientos ilegales que generan conflictos y numerosas quejas vecinales". "Nos habría gustado poder actuar con mayor rapidez y aún quedan muchos casos por solucionar, pero estas tres actuaciones suponen un paso importante y un éxito para la seguridad de la ciudad", ha proseguido.

Imagen de archivo de una actuación de la Policía Local contra una okupación a la que también asistió el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá. / Mediterráneo

Tres líneas de ctuación

En este sentido, la Policía Local traza tres líneas de actuación en cuanto recibe una alerta de estas características. La primera es la intervención inmediata ante okupaciones gracias al aviso de los vecinos y asociaciones, lo que evita que la situación se consolide; la segunda es la prevención y la concienciación ciudadana sobre esta problemática; y la tercera, el uso de todas las herramientas legales disponibles para presionar a los okupantes a abandonar la vivienda.

Ortolá, quien ha agradecido el trabajo de la Policía Local a este respecto, ha asegurado que en Castelló "no caben ni los okupas ni los delincuentes". "Siempre que hay okupas, hay quejas vecinales y hay problemas de seguridad. Por ello, el objetivo no es solo defender la propiedad privada, sino también combatir un problema que genera inseguridad y quejas vecinales, por lo que seguiremos trabajando sin descanso, pese a unas leyes nefastas que nos dificultan actuar con la rapidez y contundencia que la ciudadanía merece", ha finalizado el edil.