El colegio de Castelló que ha sido premiado por lo eficientes que son sus maestros

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana ha galardonado a los docentes de un CEIP de Castelló en el transcurso de la primera de las tres galas de los Premios CECV 2025. Estas distinciones tienen como objetivo visibilizar las buenas prácticas educativas desarrolladas en los centros escolares valencianos y reconocer a quienes las promueven a través de su trayectoria o acciones relevantes.

La concejala de Educación, María España, y el presidente del CECV, Salvador Oliver, han presidido este acto que se ha celebrado en el Teatre del Raval Rafa Lloret de Castelló y que tendrá su continuidad en Valencia y Alicante. Entre los galardonados destacan los docentes del CEIP Guitarrista Tárrega de la capital de la Plana, quienes han obtenido una mención especial por su programa educativo y la reducción del absentismo escolar, una reducción de más del 50%. También fueron reconocidos centros de Torreblanca y Onda.

María España ha destacado “que estos premios son un reconocimiento a aquellas personas o entidades que se han distinguido por su trayectoria en favor de la mejora de la educación. Estos galardones reconocen a aquellos que más han trabajado en nuestra provincia por la excelencia educativa, queremos agradecer al CECV que hayan elegido Castellón como primera sede de unos premios que estamos seguros se van a convertir en un referente”.