Ajuntament
Compromís reclama recuperar els carrils bici i dotar el Pla contra la Sequera per un pressupost “sense ambició climàtica” en Castelló
Proposta del grup municipal valencianista
Compromís per Castelló ha anunciat que presentarà esmenes al pressupost de 2026 per revertir “la falta absoluta d’ambició ambiental i de mobilitat sostenible” del govern de Begoña Carrasco. La coalició critica que els comptes municipals tornen a deixar de banda actuacions imprescindibles per preparar la ciutat davant el repte climàtic i, per això, plantejarà una bateria de propostes centrades en recuperar els carrils bici que el PP ha eliminat, així com impulsar energies renovables i desenvolupar els plans d’aigua aprovats pel Ple, els quals continuen sense dotació.
El portaveu Ignasi Garcia explica que davant d’un govern municipal “que presenta un pressupost que és evident que no entén el repte que suposa el canvi climàtic, i que decideix de nou continuar arraconant la bicicleta de la nostra ciutat, Compromís presentem esmenes per a treballar el tema d’energies renovables, per a desenvolupar el pla contra la sequera i la regeneració d’aigua, i també per a recuperar els carrils bici que el PP ha eliminat”.
Pel que fa a la mobilitat, Compromís planteja restituir l’eix ciclista Nord–Sud que unia Sant Fèlix, Sant Roc i Herrero, un corredor que la coalició considera “clau” per garantir la mobilitat segura i sostenible a Castelló. La formació denuncia que la seua eliminació “ha suposat un retrocés injustificat” i que el govern “ha trencat un dels itineraris més utilitzats de la ciutat sense cap alternativa”.
A més, Compromís proposa que Castelló busque fons europeus per a l’adquisició d’autobusos elèctrics, de manera que l’Ajuntament no haja d’assumir la compra íntegrament amb impostos municipals. La coalició assenyala que això permetria alliberar recursos i destinar-los a la millora del servei i les connexions entre les línies de bus, el TRAM i el Rodalia.
Aigua i energia, sense dotació
La coalició també exigeix dotar de recursos el Pla de Regeneració d’Aigües i el Pla Contra la Sequera, dos documents aprovats per unanimitat en 2024 i que compten amb memòries econòmiques que el govern no ha començat a desenvolupar. Garcia denuncia que el pressupost del PP “no destina ni un euro” a estos plans tot i ser essencials per al futur hídric de Castelló. A més, assenyala que el govern de Carrasco “també es desentén d’incorporar-se al Consorci Provincial d’Aigües, de connectar-se a les dessaladores, de gestionar l’aigua depurada i de la renovació del contracte de l’aigua”.
En la mateixa línia, Compromís reclama reforçar la instal·lació d’energies renovables en equipaments municipals, avançant cap a un model energètic més eficient i sostenible. La coalició recorda que aquesta línia d’inversió “és clau” per reduir la despesa energètica municipal i per complir els compromisos climàtics de la ciutat.
D’altra banda, Compromís planteja millorar la formació en anglés del personal directiu i tècnic de l’Ajuntament, especialment enginyers, arquitectes i equips que han d’interactuar amb institucions europees. La coalició recorda que els fons europeus “són una de les principals vies d’inversió per a Castelló” i considera convenient reforçar aquesta formació per facilitar la participació municipal en projectes europeus.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?