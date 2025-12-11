Ayuntamiento
Ya hay nueva ubicación para el polémico pipican de Censal en Castelló
El consistorio cerró el mes pasado el de la calle Río Llobregat porque van a construir viviendas de VPP
El Ayuntamiento de Castelló ya tiene un nuevo emplazamiento para reubicar el pipican de la calle Llobregat cuyo cierre ha causado malestar entre sus usuarios.
Así lo ha desvelado este jueves el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, quien ha explicado que los concejales Sergio Toledo y Luciano Ferrer se han reunido con los vecinos y les han comunicado que el consistorio está trabajando en adaptar el solar municipal ubicado junto a los colegios Carles Salvador y Sensal y haciendo esquina con la avenida Chatellerault para destinarlo a un espacio de esparcimiento para perros, en sustitución de ese recinto que cerró en noviembre.
Sales, quien ha reconocido la necesidad de tener sensibilidad con los vecinos, ha destacado que hasta que comiencen las obras de construcción de viviendas (VPP) previstas para el mes de febrero y mientras se acondiciona el solar elegido para nuevo pipican, el Ayuntamiento reabrirá el de la calle río Llobregat para seguir dando este servicio. Sales ha manifestado que el pipican que más quejas ha propiciado "ha sido el de la Panderola del Grau, que hizo el anterior equipo de gobierno".
Hay que recordar que el parque ubicado junto a la futura ubicación ya albergó un pipican en 2015.
Los usuarios del pipican hasta ahora cerrado tenían previsto una concentración el sábado día 13 de diciembre en la plaza María Agustina a las 12.00 horas para reivindicar el nuevo centro de esparcimiento canino.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?