Ya hay nueva ubicación para el polémico pipican de Censal en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ya tiene un nuevo emplazamiento para reubicar el pipican de la calle Llobregat cuyo cierre ha causado malestar entre sus usuarios.

Solar que albergará el centro de espacimiento canino. / Mediterráneo

Así lo ha desvelado este jueves el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, quien ha explicado que los concejales Sergio Toledo y Luciano Ferrer se han reunido con los vecinos y les han comunicado que el consistorio está trabajando en adaptar el solar municipal ubicado junto a los colegios Carles Salvador y Sensal y haciendo esquina con la avenida Chatellerault para destinarlo a un espacio de esparcimiento para perros, en sustitución de ese recinto que cerró en noviembre.

Imagen del pasado mes de noviembre desmontando el pipica de la calle río Llobregat. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Sales, quien ha reconocido la necesidad de tener sensibilidad con los vecinos, ha destacado que hasta que comiencen las obras de construcción de viviendas (VPP) previstas para el mes de febrero y mientras se acondiciona el solar elegido para nuevo pipican, el Ayuntamiento reabrirá el de la calle río Llobregat para seguir dando este servicio. Sales ha manifestado que el pipican que más quejas ha propiciado "ha sido el de la Panderola del Grau, que hizo el anterior equipo de gobierno".

Otra perspectiva del solar elegido por el Ayuntamiento. / Mediterráneo

Hay que recordar que el parque ubicado junto a la futura ubicación ya albergó un pipican en 2015.

Pipican ubicado junto al parque de las Rosas, en el PAU Censal. / Mediterráneo

Los usuarios del pipican hasta ahora cerrado tenían previsto una concentración el sábado día 13 de diciembre en la plaza María Agustina a las 12.00 horas para reivindicar el nuevo centro de esparcimiento canino.