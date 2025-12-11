El motivo por el que miles de hojas amarillas cubren las calles de Castelló

Los vecinos de Castelló se han visto sorprendidos estos días por un gran manto de hojas amarillas que ha cubierto numerosas calles de la ciudad tal y como también ha comprobado este diario. Estas han caído sobre coches y en la vía pública y, pese a que los servicios de limpieza han recogido gran cantidad de ellas, todavía quedan muchas hojas que afean la ciudad e incluso podrían resultar peligrosas en el caso de que llueva porque los peatones podrían resbalar.

Pero, ¿a qué se debe esta situación casi en Navidad y después de que el otoño comenzara hace casi tres meses y que está a punto de terminar?

Las hojas también han caído sobre los coches en Castelló. / Toni Losas

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha explicado a este diario que el otoño ha llegado más tarde porque hasta hace unos días no ha comenzado a hacer frío y es ahora cuando los árboles han comenzado a tirar las hojas, a diferencia de otros años, que lo han hecho más al comienzo de esta estación. "Es hasta que no hace frío cuando las hojas van naciendo en los árboles y a la llegada de este es cuando comienzan a deshacerse de ellas", ha destacado el edil.

Por su parte, el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, se ha mostrado confiado en que los servicios de limpieza recojan las hojas en los próximos días con el fin de que Castelló vuelva a lucir limpia.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que se da esta situación similar en la capital de la Plana.

El pasado mes de junio, las 817 jacarandas los 1.948 tipuanas también tiñeron de lila y amarillo las calles de la ciudad, principalmente las de las nuevas urbanizaciones. En esa ocasión, la inevitable caída de los pétalos, natural y previsible a finales de primavera como ocurre en la actualidad, presentó incomodidades a los vecinos por la acumulación de los pétalos en aceras y calzadas que este año ha sido más abundante que en otras ocasiones. Fue debido a la extraordinaria floración que, por las abundantes lluvias del invierno y la primavera, protagonizaron estas especies arbóreas que dan sombra y embellecen con su volúmen ornamental el paisaje urbano de la capital desde hace 20 años.