A las 9.00 horas, 37 aspirantes al Cuerpo Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Castelló (35 hombres y dos mujeres) se han enfrentado este miércoles al último examen de las pruebas físicas que requiere obtener una de las tres plazas que el consistorio ha sacado a concurso y con las que llegará a una plantilla de más de 80 bomberos. Este reto extremo que se suma a los otros cinco que han tenido que superar (subida de cuerda, 3.000 metros de carrera, velocidad de 60 metros, press banca y natación), necesarias en el trabajo diario de estos profesionales que cuidan de la ciudadanía y atienden con solvencia cualquier circunstancia que altere la normalidad en la capital de la Plana.

La prueba 'de fuego' de los bomberos de Castelló. Así ha sido el reto más extremo en el faro / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Los candidatos han tenido que enfrentarse al ascenso de la torre que en esta ocasión ha sido el faro del Puerto del Castellón y hasta donde se han desplazado junto a los responsables del Cuerpo de Bomberos, Antonio Costa y Adrián Nicolau, quienes han controlado, junto a otros compañeros, el justo discurrir de la prueba. Los aspirantes a bombero han tenido que afrontar esta exigente carrera en vertical con un lastre de 15 kilos en un chaleco y han tenido que subir hasta lo alto en el mínimo tiempo posible. Y por una escalera de caracol y con 140 escalones metálicos, lo que hace que los participantes tenga que invertir mayor esfuerzo.

Tras las pruebas físicas, estos 37 jóvenes tendrán que superar todavía el test psicotécnico y el reconocimiento médico. Una vez el área de Seguridad y Emergencias cuente con todas las puntuaciones adjudicará las plazas en el menor tiempo posible, ya que desde el año 2011, el consistorio no sacaba estos puestos de trabajo municipales a concurso.

Proceso selectivo

El proceso selectivo para cubrir estos puestos de trabajo comenzó el pasado mes de septiembre y los participantes en el proceso, más de 800, ya se enfrentaron a un examen teórico que realizaron en la Universitat Jaume I (UJI) y a otro que incluía un supuesto práctico. Esta respuesta masiva evidenció el interés y la importancia de reforzar un servicio esencial para la ciudad, así como el compromiso del Ayuntamiento por avanzar hacia un cuerpo de seguridad más estable, profesional y dotado de todos los recursos necesarios.

La incorporación de nuevos efectivos al Ayuntamiento de Castelló permitirá reforzar la estructura del servicio, mejorar la operatividad del cuerpo y avanzar en la planificación municipal prevista para los próximos años, ya que la intención del equipo de gobierno local es que Castelló disponga de un cuerpo de bomberos completo. E, incluso, poder reforzar la plantilla en función de las necesidades del servicio, con la posibilidad de incorporar hasta 15 nuevos efectivos si así lo requieren las circunstancias con el fin de mejorar al máximo el servicio a disposición de los castellonenses.

De esta forma, ahora, y tras la finalización de todas las pruebas, los aspirantes esperarán a la decisión final. ¡Suerte a todos!