El PSPV dice que la alcaldesa de Castelló oculta el coste y los contratos del buzoneo "del 'basurazo"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “sigue sin aclarar” cuánto ha costado a las arcas públicas el buzoneo que ha realizado en la ciudad “para manipular la realidad sobre el basurazo de Carrasco, una actitud que vuelve a mostrarnos a un gobierno municipal que no es de fiar”. Así lo destaca la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, quien recuerda que hace ya un mes que desde el PSPV se registró de manera oficial una batería de preguntas, dirigidas a la alcaldesa, “para que aportase toda la documentación sobre la carta que ha remitido a los buzones de las y los castellonenses”

En concreto, se solicitó el número de cartas remitidas a los vecinos y vecinas de Castelló, aportando también los medios que se han utilizado para tal fin. Además, se reclamaban los datos sobre la empresa que llevó a cabo la campaña, así como su coste, aportando, si es el caso, el contrato suscrito con cualquier empresa para llevar a cabo esta acción.

Junto a ello, el Partido Socialista exigía cualquier otra documentación que obrase en este procedimiento, como pueden ser informes jurídicos, providencia de inicio de expediente, retenciones de crédito o informe de fiscalización, a lo que hay que sumar la partida presupuestaria a la que se imputó este gasto. Finalmente, se reclamaba un informe sobre el ajuste de esta campaña a lo establecido en la Ley 29/2005 de 9 de diciembre de Publicidad y Comunicación Audiovisual.

Para el secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, “es lamentable el silencio de la señora Carrasco, que nos vuelve a mostrar que con ella no va lo de rendir cuentas ante la ciudadanía porque, sencillamente, no contesta a nuestras preguntas”. Para la alcaldesa “se ve que informar a los castellonenses en qué se gasta el dinero público es un capricho, cuando sencillamente es una obligación”.

Rafa Simó acusa al gobierno municipal de PP y Vox de “opacidad” y de “tratar el dinero de todos y todas como si fuese suyo”. Además, recuerda que el contenido de la citada carta “estaba lleno de mentiras, entre otras acusar de todo, como siempre, al Gobierno de España, cuando la única culpable del Basurazo y de que las y los castellonenses tengamos que pagar hasta 200 euros en 2025 es de Carrasco”.