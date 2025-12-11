De la teoría a la tienda: así se preparan en Castellón los nuevos perfiles de reposición y pedidos

El Ayuntamiento de Castelló continúa ampliando su programa de Formación a la Carta, con cursos centrados en perfiles laborales básicos y demandados. Entre ellos, el de auxiliar de tienda, reposición y preparación de pedidos, dirigido en esta ocasión a personas con discapacidad, ha concluido este miércoles tras un mes de aprendizaje y prácticas en empresas de la ciudad.

Un curso orientado a tareas de tienda y logística

El curso de “Auxiliar de tienda, reposición y preparación de pedidos” ha contado con 115 horas de formación, incluidas 40 horas de prácticas no laborales en establecimientos como Dialprix, Obramat, Sprinter y Kik. La formación aborda tareas esenciales para el trabajo en comercios y almacenes: organización de productos, reposición, apoyo en la preparación de pedidos y atención en entornos de tienda.

El programa, desarrollado en colaboración con Cocemfe, ha contado con 10 participantes —cinco mujeres y cinco hombres— que han realizado su formación práctica directamente en los centros de trabajo.

Parte de un catálogo creciente de cursos municipales

Este curso forma parte de la línea municipal de Formación a la Carta, una iniciativa que ha ido creciendo en número de ediciones y perfiles formativos en los últimos años. En 2025 se han ofrecido 13 cursos con 172 participantes, frente a los siete del año anterior. El objetivo municipal es ampliar la oferta a 20 cursos el próximo año.

Carrasco con los participantes en el curso de formación a la carta y representantes de Cocemfe / AYUNTAMIENTO

Los cursos están diseñados para ajustarse a necesidades laborales concretas y facilitar la inserción en empresas que colaboran con el programa. Desde el Ayuntamiento y COCEMFE se destaca que esta fórmula permite a las empresas conocer perfiles formados para tareas específicas y a los alumnos acceder a su primera experiencia laboral o mejorar sus opciones de empleo.

Una inserción laboral que avanza

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la tasa de inserción laboral del programa supera actualmente el 56%. Desde COCEMFE, su presidente, Ximo Nebot, señala que, aunque la mayoría de las empresas acogen positivamente a personas con discapacidad, todavía existe desconocimiento en algunos casos. La entidad confía en que la formación práctica contribuya a abrir más oportunidades.