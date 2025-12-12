Las claves para votar en Castelló qué presupuestos participativos quieres entre las 146 propuestas

Ha llegado la hora de elegir qué presupuestos participativos quiere la ciudadanía para el año que viene en Castelló. Desde las 14:00 horas de este viernes está en marcha el periodo de votación de este proceso al que, finalmente, han llegado 146 propuestas que tienen el informe favorable de los técnicos municipales, según ya informó este rotativo.

Los castellonenses podrán elegir un máximo de tres iniciativas que más les gusten presencial o telemáticamente hasta el 16 de enero y en ellas el consistorio invertirá un millón de euros. De esta forma, los que opten por la forma presencial, como novedad impulsada por el actual equipo de gobierno para facilitar la participación ciudadana, deberán acudir a la Oficina de Participación Ciudadana, situada en la avenida Hermanos Bou, 27 de 9.00 a 14.00 horas, y los que opten por la modalidad online lo harán a través de la web presupuestosparticipativos.castello.es, según ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero. "Apostamos por la participación ciudadana y por un gobierno útil que trabaja junto a la ciudadanía en la mejora del día a día de Castellón”, ha remarcado el edil, quien ha concretado que estas cuentas tienen como objetivo facilitar el desarrollo de políticas públicas que acerquen a la ciudadanía a la toma de decisiones sobre una parte del presupuesto municipal, fomentando la implicación directa de los vecinos en la gestión de la ciudad.

De las 146 propuestas que pasan de fase, 24 corresponden a proyectos del distrito Sur; 27 proyectos se han presentado para el Grau; 21 corresponden al distrito Norte; 19 al distrito Este; un total de 27 al distrito Oeste y 28 al distrito Centro.

Hay que recordar que podrán participar en este proceso los vecinos de Castelló mayores de 16 años y empadronados en la ciudad.