La inversión para mejorar el parque deportivo Sindical y la piscina olímpica de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló, en el marco de su Plan Director y dentro de su mejora con la actualización constante de las instalaciones deportivas municipales, está llevando a cabo diversas actuaciones en el parque deportivo Sindical y en la piscina olímpica, que estarán operativas en las próximas fechas. En cuanto a la primera dotación, se ha llevado a cabo una inversión de 31.758 euros destinada a la construcción de un nuevo campo de fútbol 5 además de la adecuación de la solera de hormigón existente, la colocación encima de la misma del césped artificial, la instalación de porterías y la colocación de redes protectoras en los laterales.

Por otro lado, en la piscina olímpica se ha renovado íntegramente el sistema de megafonía de la grada, destinado al público. El anterior sistema, instalado desde la inauguración de la instalación en 2006, presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo y a las condiciones del entorno. Esta actuación ha supuesto una inversión de 14.900 euros.

Con esta mejora, además, los grandes eventos que se celebran habitualmente en la instalación ya no supondrán un coste añadido para los organizadores, que hasta ahora debían asumir gastos extra para mejorar la calidad del sonido.

Desde este fin de semana, los usuarios de la piscina ya podrán disfrutar del nuevo sistema de megafonía y acceder con mayor claridad a la información y a los resultados durante las competiciones.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha querido destacar” la máxima implicación de este ayuntamiento por mejorar todas y cada una de las instalaciones deportivas municipales para que tanto los usuarios como los visitantes se las encuentren cada día en perfectas condiciones. Ahora, con estas mejoras aumentamos más la calidad de estas”.