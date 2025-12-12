Ayuntamiento
Novedades en la contratación de los cuatro conciertos oficiales para las fiestas de la Magdalena de Castelló
24.000 euros para 12 festes de carrer y 35.000 euros para entidades vecinales
El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado, en el consell rector del Patronat Municipal de Festes y tras la celebración de una junta de gobierno local extraordinaria, "un nuevo de contratación de los conciertos oficiales de las fiestas de la Magdalena impulsados desde la Junta de Fiestas”, según ha explicado este viernes la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quien ha concretado que tendrán lugar el primer sábado de las fiestas fundacionales, el jueves, veirnes y último sábado de la semana grande en Refeyme.
La edila ha hecho hincapié a que “esta novedad ha llegado tras la aprobación del expediente de contratación ha de regir la contratación de los servicios de organización, producción artística y técnica de los conciertos y espectáculos musicales en el recinto de conciertos (REFEYME) durante las fiestas de la Magdalena 2026. Un servicio que parte con un presupuesto base de licitación de 266.932,41 euros”.
Selma también ha especificado que “esta contratación está basada en diferentes pilares: propuesta de artistas; escenario e infraestructuras; barras y en tercer lugar la seguridad para los eventos, con más transparencia, mayor calidad y oferta”.
Subvenciones
Entre los asuntos que ha aprobado también consell rector destacan la cantidad total que se entrega a las diferentes asociaciones es de 24.000 euros y beneficia hasta 12 entidades de festes de carrer de Castelló y los 35.000 euros para 21 entidades vecinales y cívicas que servirán para impulsar las diferentes fiestas y celebraciones que se desarrollan también en nuestros barrios y de las que disfrutan miles de personas durante todo el año.
