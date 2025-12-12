La Pérgola de Castelló y su nuevo proyecto

La Pérgola de Castelló será referente urbano por su diseño y su actividad, dirigida la ciudadanía, según ha señalado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha señalado que este proyecto será impulsado por las inversiones que llegan desde Europa, 11,6 millones de euros en total que se incluirán en los próximos presupuestos municipales para 2026. En concreto, la primera edila ha resaltado “los 1.664.284,44 euros que se van a destinar a la rehabilitación del edificio de la Pérgola. De esta cantidad, son un total de 1 millón de euros los provenientes de los Fondos Feder de la Unión Europea, mientras que los restantes 648.284,44 euros corresponderán a la aportación municipal”.

Carrasco ha recordado que “la reforma de la Pérgola es uno de los proyectos de mayor calado de cuantos se van a impulsar en esta legislatura en la ciudad de Castellón. Se trata de un lugar histórico, de una parte muy valiosa del patrimonio emocional de muchos castellonenses, ya que ha sido escenario de cientos, de miles de actos. Son varias las generaciones que han disfrutado de este edificio emblemático que vamos a rescatar del olvido tras años de abandono por parte del anterior gobierno municipal”.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la directora de la Oficina de Proyectos Europeos, Carmen Vilanova. / Mediterráneo

La primera edila ha explicado que “desde el actual equipo de gobierno, junto con la conselleria de Cultura, desbloqueamos un proyecto paralizado por los conflictos de intereses entre socialistas y nacionalistas, que dieron como resultado perder las ayudas europeas a las que se optaban en su momento. Ahora, después de adaptar y mejorar el proyecto original para cumplir con todos los requisitos exigidos por Europa, ha llegado el momento de hacer realidad esta nueva Pérgola y abrirla de nuevo al uso de la ciudadanía”.

Carrasco ha indicado asimismo que “el nuevo edificio de La Pérgola quedará integrado de manera armónica con el conjunto del parque Ribalta, apostando por la sostenibilidad y por un uso polivalente que permita, como ocurría con la anterior instalación, albergar todo tipo de eventos y actos culturales, sociales y lúdicos. Será, en cualquier caso, un edificio singular y que se convertirá en referencia urbana por su diseño y por la actividad que albergará en su interior, porque los verdaderos protagonistas, no hay que olvidarlo, serán los vecinos y vecinas de Castellón que hagan uso de él”.

Para la alcaldesa esta reforma de la Pérgola “es una muestra del compromiso de este equipo de gobierno municipal de cuidar y recuperar nuestro patrimonio más querido y nuestras señas de identidad, pero sin dejar de mirar hacia el futuro y a un Castellón más moderno, más verde y más sostenible”.