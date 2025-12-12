Todos los premios a los que puedes optar con un 'llibret', una gaiata o un artículo inédito de las fiestas de Castelló. ¿Te animas?

El consell rector del Patronat de Festes del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este viernes los premios tanto del XXXVIII Concurso de Llibrets, que incluye el galadón al mejor artículo inédito, como el del Concurso de Gaiatas Inéditas para las fiestas de la Magdalena de 2026.

Así, las comisiones de sector que quieran participar con sus publicaciones festeras, así como los castellonenses que opten al inédito, podrán ganar los siguientes premios: el primero será de 700 euros; el segundo de 300; y el tercero de 200 y los tres tendrán también pergamino acreditativo. Además, habrá 200 euros y un diploma de honor para el sector que dentro de su llibret publique el mejor artículo inédito a criterio del jurado y cuyo tema este año es Orgullo del pasado, 775 años del privilegio de traslado. También se destinarán 150 euros y otro diploma a la comisión que publique la mejor portada, según recogen las bases oficiales.

En cuanto a los premios para las gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026, la grandes podrán obtener las siguientes cantidades económicas como galardón: la primera clasificada recibirá 5.000 euros y será designada Gaiata de la Ciudad que conllevará otros 2.500 euros y 1.200 más si presenta una maqueta de la misma con un formato máximo de un metro de altura; la segunda, 4.000 euros; la tercera, 3.500 euros; la cuarta, 3.000; la quinta, 2.500 euros; la sexta, 2.000 euros; la séptima, 1.500; la octava clasificada, 1.000 y la novena, 500 euros.

Las gaiatas infantiles podrán presentarse a ganar seis premios: la primera obtendrá 900 euros más 800 euros por la cesión para convertirse en Gaiata Infantil de la Ciudad; la segunda, 800 euros; la tercera, 600; la cuarta, 300; la quinta, 200 y la sexta recibirá 100 euros.

En total, el consistorio destinará 32.000 euros a todos estos premios del año que viene.

Concurso de relatos de la Colla del Rei Barbut

Por otra parte, la Colla del Rei Barbut ha convocado el concurso de relatos Rafael Lloret, Premio Fundación Dávalos Fletcher cuyo plazo de entrega de publicaciones termina el 11 de enero de 2026, según han informado desde la entidad festera. Los interesados tendrán que remitir sus originales a collareibarbut@gmail.com.