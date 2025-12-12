Sancho (Compromís): "La huelga docente en Castelló evidencia el colapso del PP"

Compromís per Castelló ha advertido que la huelga educativa celebrada este jueves es “una muestra clara del malestar profundo del profesorado ante la gestión de la Conselleria de Educación”, encabezada primero por José Antonio Rovira y actualmente por la consellera María del Carmen Ortí. La coalición, que estuvo presente en las movilizaciones convocadas en la ciudad, señala que la protesta, convocada por todos los sindicatos educativos STEPV, UGT, CCOO y CSIF, tuvo “un seguimiento masivo” en Castelló, con tres grandes concentraciones en la calle a lo largo del mismo día, que evidencian “el cansancio y la indignación” del colectivo docente, segun ha dicho el concejal de Compromís Pau Sancho.

El edil valencianista ha subrayado que la huelga es el resultado directo “de una acumulación de decisiones erróneas, recortes y una gestión caótica que ha golpeado de lleno a la educación pública”. Sancho ha señalado que la situación más grave y urgente es la de los impagos al profesorado interino, con cientos de docentes que se incorporaron en septiembre y octubre y que, después de meses de trabajo, continúan sin haber cobrado ninguna nómina. “Hay profesores y profesoras que llevan tres meses trabajando sin cobrar, asumiendo gastos de alquiler o desplazamiento, y con la incertidumbre de no saber si a finales de diciembre recibirán el dinero que se les adeuda”, ha advertido.

La coalición explica que, además, el curso ha comenzado con graves retrasos en la adjudicación de vacantes, dejando centros educativos durante semanas con falta de profesorado; con recortes en la Escuela Oficial de Idiomas, tanto en personal como en la oferta de cursos; con la reducción de horas y condiciones laborales en ciclos formativos y enseñanzas musicales, lo que ha obligado a muchos especialistas a renunciar a plazas por la precariedad de los contratos; y con un ataque continuado a la lengua, a través de una consulta sobre la lengua vehicular “injustificada” y posteriormente ignorada en sus resultados.

"Desmantelando la educación pública"

En este sentido, Sancho ha insistido en que “lo que se ha vivido este jueves en las calles de Castelló no es un hecho puntual, sino la consecuencia de una política educativa que está desmantelando la educación pública y menospreciando a su profesorado”.

Compromís ya ha exigido previamente a la Conselleria que active de manera urgente mecanismos extraordinarios para regularizar los pagos pendientes y evitar que esta situación vuelva a repetirse. En este contexto, la coalición ha decidido presentar una declaración institucional en el Ayuntamiento de Castelló para que todos los grupos municipales se posicionen claramente del lado del profesorado interino afectado por los impagos. Además, la formación reclama la reversión de los recortes y la recuperación de una planificación educativa seria, y ha reiterado que continuará presionando tanto en las instituciones como en la calle para que la educación pública vuelva a ser una prioridad real y para que ningún docente vuelva a pasar meses trabajando sin cobrar.