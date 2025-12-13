El agente tutor que detecta el bullying en Castelló. Sus funciones y los casos denunciados

La Policía Local de Castelló, a través de la figura del agente tutor, ha detectado en el primer trimestre de este curso escolar un total de cuatro casos de acoso en los centros educativos de la ciudad, frente a las 21 situaciones de bullying que se produjeron durante todo el ejercicio lectivo 2024-2025, según datos del Ayuntamiento de Castelló.

Una situación que el consistorio afronta con este agente que es un miembro de la Policía Local (dependiente de la sección de Proximidad) y que dispone de una formación específica, especializado en cooperar en la resolución de conflictos privados y en la actuación en el entorno escolar. Además, su trabajo se basa en facilitar la erradicación de estas problemáticas, incluidas las conductas de riesgo relacionadas con niños y adolescentes y está dedicado a colaborar con los profesionales del mundo educativo y del ámbito social, sin perder la condición de agente de la autoridad y todo lo que representa.

Sin embargo, los medios municipales para intentar paliar estas situaciones no se limitan a este agente tutor y la concejalía de Familia e Infancia ha puesto en marcha la nueva campaña Código H – Hoy somos héroes, una iniciativa que pretende prevenir el acoso escolar y, sobre todo, resaltar la importancia del papel de los testigos. La iniciativa, dirigida al alumnado de enter 8 y 13 años, se centra en inculcar valores de empatía, respeto y acción responsable, mostrando que incluso un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la vida de otros. Y el Ayuntamiento lo hará, principalmente, a través de un audiovisual en sus redes sociales oficiales donde se recrea una situación realista de acoso en un centro educativo y muestra cómo un grupo de estudiantes decide actuar para detener la agresión. También se ha desarrollado un cómic, así como diversas iniciativas de sensibilización en redes sociales y con el envío de material informativo a todos los centros educativos de Castelló, tanto colegios como institutos.

Participantes en la campaña junto al edil Vidal (Familia e Infancia) y la concejala España (Educación). / Mediterráneo

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha señalado que “el objetivo general de esta campaña es concienciar y movilizar a toda la comunidad educativa, poniendo el acento no solo en la víctima y en el acosador, sino también en quienes observan estas situaciones. Los compañeros que presencian un caso de acoso pueden, con un solo gesto, marcar la diferencia y frenar la agresión. Queremos transmitir que no se trata de mirar desde la distancia: su intervención es esencial y puede transformar una situación difícil en un momento de apoyo y solidaridad”.