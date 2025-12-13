El Cartero Real visita Castelló en busca de sueños en una Navidad más inclusiva

La llegada del Cartero Real a Castellón ha registrado una elevada participación y una gran afluencia de público a lo largo de todo su recorrido por el centro de la ciudad. Numerosos niñas y niños, acompañados de sus familias, han acudido llenos de ilusión para entregar sus cartas con los deseos y regalos destinados a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El Cartero Real, quien ha realizado su recorrido en un coche descapotable de época, ha iniciado su itinerario a las 11.00 horas desde la avenida Rey Don Jaime, a la altura de la calle Dolores, para continuar por la calle Colón, Enmedio, plaza Puerta del Sol, calle Falcó y plaza de la Paz, finalizando su recorrido en la Plaza Mayor, donde ha sido recibido por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón.

Galería: El Cartero Real recibe a los niños de Castelló / Kmy Ros

El Cartero Real, con la alcaldesa Begoña Carrasco (a su derecha) y la edila de Fiestas, Noelia Selma (izquierda). / Mediterráneo

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quien también ha asistido a este acto, ha destacado que “la gran participación registrada demuestra la ilusión con la que Castellón vive la Navidad y el éxito de una programación con más de 250 actos pensados para que las familias disfruten de la ciudad y de sus tradiciones. Todo para lograr una ciudad más viva y que vibra con la Navidad”.

Las representantes festivas de Castelló, con el Cartero Real. / KMY Ros

Propuestas adaptadas para niños y niñas con TEA

Carrasco ha subrayado también que “estas Navidades están marcadas por un enfoque participativo e inclusivo, con medidas que permiten que todas las niñas y niños puedan vivir momentos tan especiales como la entrega de cartas al Cartero Real.”.

En este marco, durante la jornada ya se ha llevado a cabo una de las propuestas adaptadas para niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA) y personas con diversidad sensorial, con un tramo de entrega silenciosa de cartas, sin música ni megafonía, que ha permitido a las familias participar en un entorno tranquilo y controlado.

Gran expectación en la plaza Mayor para recibir al Cartero Real, hoy, en Castelló. / KMY ROS

Además, dentro de las medidas de accesibilidad previstas para estas Navidades, el Ayuntamiento habilitará al inicio de la Cabalgata de Reyes una zona de calma, situada en la esquina de la calle Oviedo con la calle San Roque, libre de música y de estímulos luminosos, especialmente pensada para personas con mayor sensibilidad sensorial.

Asimismo, tanto la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos como los mensajes que ofrecerán en el Grao y en la Plaza Mayor contarán con interpretación en lengua de signos, con el objetivo de garantizar que estos actos puedan ser seguidos y comprendidos por todas las personas.