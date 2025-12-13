Atención los usuarios de las bicicletas en Castelló: estas son las normas que tienes que cumplir en solo diez días

Los usuarios de las bicicletas en Castelló tienen un plazo de diez días para conocer las normas de circulación que les afectan reguladas en la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible que entrará en vigor el 23 de diciembre y después de que el pleno municipal aprobara el texto el mes pasado.

Un documento cuya entrada en vigor coincide con la reciente apertura de un nuevo carril bici en la ciudad que une la calle Columbretes con la avenida de Lidón y el camino La Plana a lo largo de 270 metros. Una nueva conexión que también ha propiciado la colocación de mobiliario urbano en la calle Matilde Salvador. Los ocho bancos y las cuatro papeleras han propiciado zonas de descanso en el entorno del parque Rafalafena y del Auditorio, así como la mejora de la seguridad vial en el ámbito de actuación en el que el consistorio ha invertido un total de 47.382 euros.

El edil Cristian Ramírez, en el nuevo carril bici que une la calle Columbretes con la avenida de Lidón y el camino la Plana de Castelló. / Mediterráneo

A este respecto, el concejal de Movilidad, Cristian Ramínez, ha destacado la apuesta del equipo de gobierno local que preside la alcaldesa Begoña Carrasco "por la movilidad sostenible y tras la renovación del bicicas seguimos ejecutando carriles bici en una ciudad que tiene más de 80 kilómetros de estos viales". "Castellón es una ciudad cómoda y con una orografía plana que es favorable y facilita mucho el desplazamiento en bicicleta", ha destacado el edil.

"Castellón tiene actualmente más de 80 kilómetros de carril bici" Cristian Ramírez — Concejal de Movilidad Sostenible de Castelló

Por este motivo, y con el fin de afianzar la circulación de los ciclos, el consistorio ha incluido la regulación de la bicicleta en la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible en relación a la circulación y estacionamiento de las bicicletas en las vías y espacios públicos de titularidad municipal y privados de uso público.

Así, los usuarios deberán tener presente las siguientes normas más importantes: estos vehículos tendrán que circular por carriles específicos para ellos o zonas habilitadas para tal fin o por la calzada, permitiéndose la circulación de dos ciclistas en paralelo dentro del mismo carril salvo cuando suponga un riesgo para otros usuarios de esta vía; extremar las precauciones a la hora de adelantar; se prohíbe la circulación por aceras o zonas peatonales exclusivas aunque con carácter excepcional podrán hacerlo los menores de 12 años acompañados; ir por calles peatonales de acceso restringido y calles residenciales señalizadas con S-28 y en las que exista limitación de 20 km/h y en las zonas 30 donde el peatón tiene prioridad, el usuario de la bicicleta adecuará la velocidad; el transporte de mascotas deberá realizarse en transportín debidamente anclado y con sujeción del animal; y las bicis deberán estacionar preferentemente en los lugares específicos para esta finalidad.

Finalmente, el edil Ramírez ha recordado que el Ayuntamiento de Castelló dispone de un registro municipal para estos ciclos con el fin de identificarlos de forma más fácil en caso de robo, accidente, estacionamiento indebido, etc. La inscripción en el mismo es voluntaria aunque recomendable y los ciudadanos que deseen hacerlo deben acudir a la sala de Movilidad del Ayuntamiento de la capital (en el edificio nuevo de la plaza Mayor) y registrarse. Cuando lo haga, los funcionarios le facilitarán una pegatina para su vehículo de dos ruedas.