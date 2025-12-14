Castelló mantiene las clases este lunes pese a la alerta naranja

Castelló mantiene las clases a pesar de la alerta naranja prevista para este lunes. El Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ha acordado este domingo por la tarde la continuidad de la actividad lectiva y el cierre del Pinar en el Grau para evitar el riesgo de caída de árboles.

Así se ha adoptado en la reunión presidida por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y que ha contado también con la asistencia del concejal de Emergencias, Antonio Ortolá; el edil de Infraestructuras, Sergio Toledo; la responsable de Educación, María España; el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez; el comisario jefe de Policía Local y el oficial jefe de bomberos del Ayuntamiento, además de diferentes técnicos municipales.

Además, mantienen el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjaleria, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario.

Medidas tomadas por el Ayuntamiento de Castelló para este lunes. / Mediterráneo

"Se ruega sentido común y responsabilidad, además de seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales", ha publicado el Ayuntamiento.

Las imágenes de la borrrasca Emilia en la provincia / Kmy Ros

Vila-real suspende las clases

La decisión tomada por el Ayuntamiento de la capital de la Plana va en consonancia con la adoptada por la Universitat Jaume I (UJI), que también ha abogado por mantener las clases, y al revés que el consistorio de Vila-real, que ha optado por suspender toda la actividad lectiva para este lunes.