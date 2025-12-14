Castelló ya tiene presupuesto de Bienestar Social en 2026: 14,5 millones para empleo, transporte...y más
La alcaldesa destaca que "el Ayuntamiento incorpora 8 nuevas plazas estructurales para mejorar la atención social y ampliar los servicios municipales"
Se dan a conocer a qué se dedicarán las principales partidas económicas. Te contamos todas las novedades.
El Ayuntamiento de Castelló destinará 14.540.000 euros del presupuesto municipal de 2026, que asciende a 253.220.203 euros, a las políticas de bienestar social, consolidando así una de las prioridades del actual equipo de gobierno: reforzar los servicios que acompañan, apoyan y protegen a las personas que más lo necesitan.
El nuevo presupuesto, que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Gobierno y que se prevé aprobar en el pleno extraordinario del próximo 23 de diciembre, incorpora un avance significativo: la creación de 8 plazas estructurales en la concejalía de Bienestar Social. Se incorporarán 5 trabajadores/as sociales y 3 educadores/as sociales, un refuerzo que permitirá ampliar la capacidad de atención directa y mejorar la respuesta municipal ante situaciones de vulnerabilidad.
La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado que «la inversión destinada representa el compromiso firme con el Castellón solidario que queremos construir, una ciudad en la que nadie quede atrás». Además, destaca que la ampliación de la plantilla «permitirá atender con mayor agilidad las necesidades de los castellonenses, ofreciendo un servicio más próximo, accesible y eficaz».
Un compromiso transversal con las personas
Así, Carrasco ha recordado que “desde el Área de Bienestar Social se despliega un amplio conjunto de programas que abarcan desde la atención a la dependencia y el transporte adaptado hasta la gestión de emergencias sociales y los equipos de intervención de base. Para 2026, el área también reforzará las actuaciones de prevención y tratamiento de adicciones, así como proyectos esenciales para la ciudad como el albergue municipal, los pisos de acogida, el apoyo a COCEMFE, el Banco de Alimentos y el servicio SASEM, entre otros”.
Principales partidas del presupuesto de Bienestar Social 2026
- La primera edila también ha querido subrayar “el esfuerzo inversor del nuevo presupuesto municipal en prestaciones y ayudas sociales, que con 5.445.454 euros se convierten en la partida más relevante del área y reflejan la voluntad municipal de reforzar el apoyo directo a las familias y personas en situación de vulnerabilidad”.
- Muy cerca en volumen se sitúa el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la teleasistencia, que contará con 5.019.280 euros. Esta segunda partida en importancia garantiza que las personas mayores y dependientes puedan recibir atención en su propio hogar, manteniendo su autonomía y seguridad.
- “Los programas comunitarios y de inclusión social dispondrán de 1.600.000 euros, una inversión destinada a fortalecer la cohesión social y promover la participación activa en la vida comunitaria”, ha proseguido Carrasco.
- Por otro lado, la respuesta rápida ante situaciones críticas que se articula a través de la emergencia social, “contará con 757.280 euros para atender necesidades básicas urgentes y acompañar a quienes atraviesan momentos de especial dificultad, ayudando a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, ha indicado la primera edila.
- Finalmente, la alcaldesa de Castellón ha detallado también que “la prevención de adicciones contará con 420.000 euros, consolidando programas de sensibilización, intervención y acompañamiento terapéutico para frenar conductas de riesgo y apoyar los procesos de recuperación”.
