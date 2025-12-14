Castelló ya tiene presupuesto de Bienestar Social en 2026: 14,5 millones para empleo, transporte...y más

El Ayuntamiento de Castelló destinará 14.540.000 euros del presupuesto municipal de 2026, que asciende a 253.220.203 euros, a las políticas de bienestar social, consolidando así una de las prioridades del actual equipo de gobierno: reforzar los servicios que acompañan, apoyan y protegen a las personas que más lo necesitan.

El nuevo presupuesto, que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Gobierno y que se prevé aprobar en el pleno extraordinario del próximo 23 de diciembre, incorpora un avance significativo: la creación de 8 plazas estructurales en la concejalía de Bienestar Social. Se incorporarán 5 trabajadores/as sociales y 3 educadores/as sociales, un refuerzo que permitirá ampliar la capacidad de atención directa y mejorar la respuesta municipal ante situaciones de vulnerabilidad.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado que «la inversión destinada representa el compromiso firme con el Castellón solidario que queremos construir, una ciudad en la que nadie quede atrás». Además, destaca que la ampliación de la plantilla «permitirá atender con mayor agilidad las necesidades de los castellonenses, ofreciendo un servicio más próximo, accesible y eficaz».

Un compromiso transversal con las personas

Así, Carrasco ha recordado que “desde el Área de Bienestar Social se despliega un amplio conjunto de programas que abarcan desde la atención a la dependencia y el transporte adaptado hasta la gestión de emergencias sociales y los equipos de intervención de base. Para 2026, el área también reforzará las actuaciones de prevención y tratamiento de adicciones, así como proyectos esenciales para la ciudad como el albergue municipal, los pisos de acogida, el apoyo a COCEMFE, el Banco de Alimentos y el servicio SASEM, entre otros”.

Principales partidas del presupuesto de Bienestar Social 2026