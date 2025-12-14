Las cinco zonas de Castelló donde podrás comprar una VPP o un piso de renta libre

Castelló tendrá otros 65.857 metros cuadrados de zonas verdes y 3.218 viviendas en cinco zonas que el Ayuntamiento ha planificado y que suman más de 432.847 metros cuadrados, lo que equivaldría a unos 61 campos de juego como el del SkyFi Castalia de la capital de la Plana.

En la actualidad, la ciudad tramita grandes desarrollos urbanísticos en las unidades de ejecución del PAU Censal, Riu Sec, Soler i Godes, Donoso Cortés y Gran Vía en los que está prevista la construcción de 3.095 pisos, de los cuales, 1.680 son de renta libre y 1.415, de VPP, según los datos oficiales del Ayuntamiento de Castelló. Una información que arroja que los terrenos más grandes son los del Riu Sec, entre la ronda y el bulevard Riu Sec, con 193.777 metros cuadrados, y los del PAU Censal, también junto a la circunvalación, de 149.396 metros cuadrados.

Así, los castellonenses podrán adquirir un piso de protección pública en estas zonas excepto en la de Gran Vía donde todas las viviendas previstas serán libres --ver imágenes adjuntas a la información--.

Además, a estas VPP hay que sumar las 123 que la Generalitat valenciana, a través de la Entitat Valenciana del Habitatge (EvHA) dependiente de la vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha promovido, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, en un solar de la calle Río Llobregat, también en el PAU Censal cuyas obras comenzarán en el primer trimestre del año 2026, y que harían un total de 1.538 VPP. Además, esta cantidad incrementaría el número total de pisos previstos a 3.218.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, declaró que esta es la legislatura de la vivienda en Castelló.

«Los desarrollos urbanísticos que estamos impulsando desde el gobierno municipal en la ciudad influirán en la regulación de los precios al incrementarse la oferta, haciendo que estos bajen», manifestó el edil, quien insistió en que con estas políticas de vivienda «tratamos de favorecer el acceso a los más jóvenes».

«Además, apostamos por facilitar la construcción de viviendas, tanto de renta libre, como Viviendas de Protección Pública (VPP) para adaptarnos a la situación de las familias», concluyó el edil responsable del área de Urbanismo municipal.