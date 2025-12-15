Castelló apuesta por cortes puntuales de tráfico para evitar aglomeraciones en Navidad

La regulación del tráfico y el control de la alcoholemia, junto al despliegue de los servicios de emergencia son los principales puntos que marcan el dispositivo de seguridad que el Ayuntamiento de Castelló, en colaboración con la Policía Nacional, desarrollará entre el 19 de diciembre y el 7 de enero.

De esta manera, en caso de congestión de tráfico, este plan contempla cortes puntuales en la zona centro, concretamente en las plazas Paz y Maestrazgo y en la calle Enmedio. Estos cortes se realizarán en momentos de elevada intensidad de tráfico y cuando las circunstancias lo hagan necesario para controlar el acceso de vehículos a esta parte de la ciudad y evitar problemas en la movilidad de vehículos y ciudadanos.

Puntos de presencia policial

Otro de los elementos del dispositivo será el establecimiento de Puntos de Presencia Policial. Aparte del servicio operativo general, las plazas Mayor y Santa Clara, junto a Puerta del Sol/plaza la Paz y calles Mayor/Colón, contarán con presencia policial fija en turnos de mañana y tarde, entre las 10.00 y las 14.00 h. y entre las 17.00 y las 21.00 h. En estos emplazamientos, se reforzará la presencia de agentes de movilidad. Asimismo, habrá vigilancia específica en las zonas de ocio más concurridas de la ciudad.

Además, este dispositivo, que se ha decidido en la junta local de seguridad celebrada con motivo de las fiestas navideñas y que ha contado con la presencia de la Subdelegación de Gobierno, tiene como objetivo para garantizar la cobertura de los cerca de 250 actos organizados por el consistorio durante estas fechas.

Servicios de emergencia

Así, se ha establecido un plan de coordinación en materia de tráfico y seguridad junto a la Policía Nacional, y con los servicios de emergencia (bomberos, sanitarios y Protección Civil). También se implementará un dispositivo preventivo de tráfico y seguridad desde las 14.00 h. del día 19 hasta las 22.00 h. del 7 de enero, coincidiendo con el inicio de las rebajas comerciales. El dispositivo especial de tráfico consistirá en un control especial en la zona centro y en los accesos a los párkings de 10.30 a 14.15 h. y de 17.00 a 21.00 h.

Controles de alcoholemia

Por su parte, la Policía Local se ha adherido a la campaña de alcoholemia impulsada por la DGT a nivel nacional, que se desarrollará desde el 15 hasta el 21 de diciembre. También, durante las fechas navideñas, se llevarán a cabo controles de alcoholemia y drogas los fines de semana, vísperas de festivo y festivos.

Dentro de este plan, se desarrollarán dispositivos especiales para eventos navideños, como Vespanoel, Betlem de la Pigà, Patinoel, la San Silvestre, así como la celebración de Nochevieja en Puerta del Sol y en el Grao, la Recepción de los Reyes Mayos y la Cabalgata de Reyes Magos en el casco urbano.

Finalmente, se establecerá un servicio preventivo para la detección y denuncia del depósito de basura y voluminosos en la vía pública, con turnos de mañana (06.00 a 09.00 h.) y tarde (18.00 a 21.00 h.), apoyado por patrullas uniformadas en vehículos camuflados de la Policía Local.

Dispositivo sanitario para los actos navideños El Ayuntamiento de Castelló ha diseñado un dispositivo sanitario especial que dará cobertura a su programación navideña y que estará operativo desde este viernes y se mantendrá activo hasta la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos. El dispositivo sanitario funcionará de manera flexible y a demanda, especialmente en las calles del centro y en aquellos espacios donde se concentre un mayor número de personas. Estará compuesto por un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), con un técnico y un enfermero, y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) con dos técnicos.

Participantes

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, así como del concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; la concejal de Fiestas, Noelia Selma; el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la concejala de Educación, María España; además de mandos y representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Bomberos de Castellón.

La alcaldesa Begoña Carrasco ha explicado que “se trata de un operativo integral que busca ante todo, a través de la colaboración entre instituciones, poner todos los recursos a disposición de la ciudadanía en aras a la prevención y seguridad. Se articulan de manera conjunta efectivos policiales y sanitarios, en coordinación con las distintas áreas municipales y los cuerpos de seguridad y de emergencias, porque la seguridad es y seguirá siendo una prioridad para el gobierno municipal”.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias ha señalado que “hemos organizado un amplio dispositivo de seguridad y sanitario con el objetivo de garantizar la máxima protección durante estas fechas. Esperamos que nuestras calles se llenen de gente, y por ello, hemos diseñado un plan que combine prevención, control y atención rápida ante cualquier eventualidad que pueda surgir en estos días”.