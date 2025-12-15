Adjudicación
Castelló invertirá casi 100.000 euros en escuelas vacacionales para alumnado de educación especial
El recurso se dirige a los estudiantes de los centros Castell Vell y Penyeta Roja, y responde a una demanda de las familias
La junta de gobierno extraordinaria que ha celebrado este lunes el Ayuntamiento de Castelló ha dado el visto bueno al contrato para la prestación del servicio de escuelas vacacionales dirigidas al alumnado de educación especial durante los periodos no lectivos de Navidad, Pascua, Magdalena y verano. La empresa adjudicataria ha sido Irela Lleuresport SL por un importe de 98.175 euros.
Este recurso estará dirigido al alumnado de los centros de educación especial Castell Vell y Penyeta Roja, y responde a una demanda trasladada al consistorio por parte de las familias y las AMPAs de ambos centros, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral durante los periodos vacacionales.
Entre 8 y 24 plazas
Las escuelas vacacionales contarán con entre 8 y 24 plazas, en función del grado de discapacidad del alumnado, y se desarrollarán en el Centro de Educación Especial Castell Vell. Para solicitar plaza, las familias deberán realizar la inscripción a través de las AMPAs de los centros o directamente mediante la empresa adjudicataria.
Este servicio específico para alumnado de educación especial se suma al conjunto de recursos municipales impulsados por el Ayuntamiento de Castelló para favorecer la conciliación familiar durante los periodos vacacionales como la Escoleta de Vacances de Nadal, que este año ofrece 228 plazas y se celebrará del 23 de diciembre al 5 de enero.
