Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad

Castelló ha dado un acelerón para completar las obras de la segunda fase de la Zona de Bajas de Emisiones antes de las fechas navideñas. Así lo ha anunciado el edil de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, que ha señalado que, desde el Ayuntamiento, se ha realizado un esfuerzo especial para "acortar los plazos establecidos y poder adelantar unas semanas" la finalización de estos trabajos.

El objetivo municipal era que las calles afectadas por estas obras fueran transitables para ciudadanos como vehículos antes de que llegara la Navidad. Así, se pone final a cerca de dos años de trabajos, que se iniciaron a principios de 2024, y que han afectado "a más de 40 las calles y plazas de la ciudad que se han visto beneficiadas de los trabajos municipales que hemos realizado contando con más de 11 millones de euros provenientes de Unión Europea”, ha recordado el concejal.

Viales afectados

Así, en la primera fase, se actuó en Obispo Capero, 9 de Marzo, Almansa, Santa Bárbara, Sagrada Familia; Arquitecto Maristany, San Miguel (tramo entre Santa Bárbara y Cerdán de Tallada), Arrufat Alonso, Plaza Clavé, San Luis, Conde Pestagua, San Félix, San Roque, Asensi, Herrero, Trinidad, Ximenez, Navarra, San Vicente, San Blas, Bayer, San Francisco, Luis Vives, Temprado y un tramo de Moyano.

Por su parte, en esta segunda parte se han adecuado Pintor Castell, Villarroig, Calvario, Dolores, Llorens de Clavell, Pedro Aliaga, Germanías, Infante Don Pedro, Rosell, Arquitecto Vicente Traver, Amadeo I, Echegaray, Trullols, Santos Vivancos, Fola, Sagasta (tramo entre Trinidad y Herrero) y Pelayo del Castillo.

Últimos detalles

Sergio Toledo ha resaltado que “solo resta completar el asfaltado final y plantaciones vegetales del aparcamiento disuasorio del antiguo Mercado del Lunes, así como los últimos retoques de jardinería en viales como calle Dolores o calle Amadeo I”. El parking de Goliat está previsto que esté operativo desde la próxima semana.

El edil ha recordado que “la puesta en marcha de la ZBE tiene como principal objetivo el disminuir las emisiones de contaminantes en la atmósfera, apostando por una ciudad más sostenible”. La obra ha afectado más de 745.000 m² "apostando por un Castellón más accesible gracias a las nuevas calles con plataforma única y conservando más de 200 plazas de aparcamiento.

Además, no quiso dejar pasar la ocasión sin señalar que “desde el equipo de gobierno municipal hemos reorientado y mejorado el proyecto original de esta ZBE que tenía el anterior gobierno, adaptándolo a las características y circunstancias específicas de Castelló, sin cerrar el centro de la ciudad”.