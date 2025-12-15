La oposición rechaza la moción de Vox para condenar "todo tipo de violencia, sin distinción ideológica"

Castelló ha vivido este lunes junta de portavoces, de cara al pleno municipal que se celebrará este jueves en el Ayuntamiento. En esta junto, el grupo municipal de Vox ha presentado una enmienda a l moción presentada por las formaciones de la oposición, Compromís y PSOE, para ampliar la declaración institucional impulsada por ambas formaciones para condenar la violencia de extrema derecha.

Vox había propuesto incluir "una condena clara y sin matices a todo tipo de violencia, independientemente de su origen ideológico". El portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá, ha explicado que “la enmienda presentada tenía el objetivo de dejar claro que la violencia no puede analizarse ni condenarse de forma selectiva, ya que es igual de grave cuando procede de la extrema izquierda, de la extrema derecha o de cualquier persona o colectivo sin adscripción política”.

Impagos a docentes interinos

Por su parte, Compromís ha conseguido que todos los grupos municipales apoyen una declaración institucional impulsada por la formación para exigir a la Conselleria de Educación que resuelva de manera inmediata los impagos que sufren cientos de docentes interinos incorporados a comienzos de este curso y que todavía no han cobrado ninguna nómina.

La declaración del grupo municipal reclama a la Generalitat que active de manera urgente las medidas necesarias para que los docentes afectados cobren en tiempo y forma, después de meses de impagos acumulados desde septiembre y octubre.

La formación subraya que esta situación está generando graves dificultades económicas a muchas personas que han tenido que asumir gastos de alquiler, desplazamientos o manutención sin percibir ninguna nómina, y considera “imprescindible” que la Conselleria dé una respuesta inmediata y evite que estos retrasos se repitan en futuros inicios de curso.

Fondos para el turismo

El grupo municipal socialista ha criticado el veto de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a una propuesta de declaración institucional para que el Ayuntamiento de Castelló instase a la Generalitat Valenciana a incrementar de manera urgente el Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos, Así se recuperaría al menos el millón de euros recortado entre 2023 y 2025 y garantizando su crecimiento en ejercicios futuros.

Además, en el texto se reclamaba al gobierno municipal solicitase una reunión formal con Turisme Comunitat Valenciana y con la Consellera de Turismo “para trasladar el impacto de los recortes en nuestro municipio y defender la necesidad de reforzar la inversión en los destinos turísticos valencianos”.