Castelló activa 'oasis climáticos' en 18 colegios contra las olas de calor: estos son los elegidos

Castelló creará ‘oasis climáticos’ en 18 colegios con 1,8 millones procedentes de los fondos Feder de la UE. El pionero y ya anunciado proyecto 'Castellón Naturaleza en Red' empieza a andar y lo hace de la mano de un proceso participativo para que los centros y sus comunidades educativas tengan voz para decidir las actuaciones a acometer. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha activado este martes el procedimiento con una reunión en el salón de plenos con directores y representantes de las AMPA de diferentes centros de la capital para presentarles el proyecto de implantación de refugios climáticos, que "cuenta con un presupuesto de 1.814.887 euros, enmarcado en el plan europeo diseñado desde el Ayuntamiento para el que hemos obtenido 3,5 millones de euros de financiación de la UE".

Carrasco, junto con la directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, Carmen Vilanova; y Anna Valentín, delegada Seo Birdlife-Comunitat y otros técnicos municipales, ha asegurado a los responsables de los centros que "nada más volver de vacaciones navideñas, a principios de 2026, ya va a arrancar de manera oficial este proceso participativo en el que van ir tomando forma las diferentes acciones que se irán realizando de manera gradual y por fases, durante 2026. 2027 y 2028, ya que la fecha de finalización de este proyecto es en septiembre de 2028”.

¿Cuáles son los centros elegidos?

La alcaldesa ha compartido hoy los centros en los que se van a implantar estos oasis climáticos, y ha asegurado que “esperamos poder ampliar esta iniciativa al resto de colegios de nuestra ciudad, en cuanto sea posible, a través de otras convocatorias que se pudieran dar”.

Estos son los 18 centros:

CEE Castell Vell CEIP Castàlia CEIP San Agustín CEIP Tombatossals CEIP Isabel Ferrer CEIP Enriqueta Agut CEIP Bernat Artola CEIP Blasco Ibáñez CEIP Isidoro Andrés CEIP Estepar CEIP Mestre Antonio Armelles CEIP Juan G. Ripollés CEIP Mestre Carlos Selma CEIP Manel Garcia Grau CEIP Gaetá Huguet CEIP La Marina CEIP El Pinar CEIP l’Illa.

¿Qué es un oasis climático?

Carrasco ha resaltado que “con este proyecto de oasis climáticos lo que hacemos es cuidar a los más pequeños y pequeñas, y al conjunto de las comunidades educativas transformando nuestros colegios en espacios urbano más naturales, biodiversos, habitables, saludables".

"Un proyecto de renaturalización que incluirá la instalación de cubiertas y pérgolas vegetales, huertos escolares, jardines mediterráneos y polinizadores, para mejorar el aislamiento térmico de los colegios en los patios y generar más zonas de sombra. Patios que respiran, con más conexión con la naturaleza y mejorando también la biodiversidad de los barrios”, ha dicho.

¿Por qué se han elegido estos centros?

La directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica ha apuntado algunos de los criterios técnicos en los que se ha basado la elección de estos 18 colegios. Así, Vilanova ha explicado que “por una parte, se tienen en cuenta criterios de vulnerabilidad del alumnado, así como los ubicados en zonas con mayores índices de población vulnerable, próximas a Áreas de Regeneración Urbana. Y por la otra, necesidades de zonas de sombra en los colegios, factores como el bajo porcentaje de área verde en un radio de 300 metros y la ubicación geográfica, con el fin de reforzar el concepto de red de nodos renaturalizados sobre el que se basó la propuesta presentada al Ministerio”.

Carrasco y Vinanova, en marzo, en la presentación de la iniciativa 'Castellón Naturaleza en Red'. / Mediterráneo

Carrasco, por su parte, ha subrayado de manera especial “el compromiso con la sostenibilidad del proyecto, que tiene como eje central el cuidado de la salud y bienestar de nuestros niños y niñas. Que tendrá un efecto positivo también en las familias, las comunidades educativas y los diferentes barrios y distritos de la ciudad”.

Queremos que este 'Castellón Naturaleza en Red', estos oasis climáticos de nuestros colegios sean, efectivamente, un proyecto nacido con la participación tanto del Ayuntamiento de Castellón, como sobre todo desde los colegios, las comunidades educativas y familias de Castellón. Porque juntos haremos de Castellón una ciudad más verde, más bonita y más sostenible, de la que podamos sentirnos más orgullosos. Con unos colegios también cada vez con espacios más habitables y saludables y con más biodiversidad, mejorando en entorno de nuestros barrios y del conjunto de nuestra ciudad. Haciendo posible el Castellón que queremos hacer, que es de todos y para todos”.

Líderes en captar fondos europeos

La alcaldesa también ha querido poner de relevancia que “gracias al magnífico trabajo realizado desde la Oficina captando Fondos Europeos, algo en lo que la ciudad de Castellón es líder. Un dinero que nos sirve para seguir avanzando en nuestra apuesta por una ciudad más verde, más sostenible, paseable y accesible para todos nuestros vecinos y vecinas. Son estos algunos de los pilares, en los que queremos también basar esa que hemos llamado desde el gobierno de la ciudad como la ‘Tercera Transformación de Castellón’, que estamos emprendiendo”.

La alcaldesa de Castellón ha calificado este proyecto como “ilusionante y con una apuesta muy importante por el proceso participativo, basándose en la comunicación y la sensibilización ambiental. Y precisamente, esa participación ciudadana, que es donde hemos basado también otros grandes proyectos de ciudad como el nuevo Mercado Central o el Censal Parc”.

"Ese ir de la mano de la sociedad, de las familias de Castellón y de los colegios, en este caso, es lo que estamos hoy demostrando con este acto. Porque se trata de ir juntos para ir más lejos. Para llevar a Castellón más lejos. Y lo hacemos, como digo, de la mano de los propios colegios para el diseño cada una de las actuaciones que van a acoger cada centro", ha destacado.

De la mano de la comunidad educativa

"Sabemos que yendo de vuestra mano, con el asesoramiento y la asistencia técnica personalizada de la Oficina de Planificación y Proyección Económica y también de SEO-Birdlife, vamos a lograr muchas y muy buenas iniciativas para nuestros colegios y su entorno. Porque el calendario corre y porque los plazos marcados son los que son y hay que cumplirlos, nos hemos puesto ya manos a la obra para llevar adelante cada uno de los proyectos contemplados", ha señalado la primera edila, poniendo además en valor la colaboración, el asesoramiento científico y el trabajo de SEO Birdlife, que como seguramente sabéis es una de las organizaciones ambientales con más prestigio del mundo.

'Castellón Naturaleza en Red' cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).