Compromís Castelló urge soluciones en el Refeyme tras dos años de problemas con el vecindario

Compromís per Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que ponga fin a la situación de bloqueo que arrastra el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) desde hace más de dos años y medio, sin una solución clara a los problemas de ruido, convivencia y gestión que sufre el vecindario. La coalición alerta que, mientras no llegan las medidas anunciadas, el espacio continúa acogiendo numerosos eventos, con un impacto directo y continuado en la vida cotidiana de las familias que viven en el entorno.

La concejala de Compromís, Vera Bou, ha recordado que el vecindario sigue a la espera del informe encargado a una empresa especializada en sonoridad, un documento clave para determinar qué medidas deben aplicarse para garantizar el descanso. “Llevamos dos años y medio de promesas incumplidas mientras el vecindario sigue padeciendo las consecuencias. Estamos hablando del descanso y también de la salud mental de las personas y familias afectadas”, ha señalado.

Vera Bou, concejal de Compromís Castelló.- / Mediterraneo

¿Cuáles son las demandas?

Desde Compromís se hacen eco de las demandas reiteradas del vecindario, que pasan por abrir el aparcamiento del recinto, resolver de una vez la gestión del Refeyme y garantizar una convivencia real con las personas que viven en el entorno. En este sentido, la concejala Vera Bou señala que “es necesario consensuar con el vecindario los pliegos del nuevo contrato para explotar el Refeyme, porque si no se abordan los problemas de fondo, estos volverán a reproducirse”.

Otro de los puntos que genera mayor malestar es la falta de transparencia en la programación de actos. El vecindario reclama conocer con antelación los eventos previstos, ya que a menudo son “los últimos en enterarse de lo que se va a hacer debajo de su casa”. Compromís considera necesario que el Ayuntamiento facilite un calendario anual de actividades como una herramienta básica de convivencia e información.

La coalición insiste en que es necesario actuar con urgencia durante el próximo año y cumplir los plazos que el propio gobierno municipal ha trasladado al vecindario y que, hasta ahora, no se han respetado. Compromís recuerda que el Refeyme puede y debe ser un espacio de actividad cultural y económica para la ciudad, pero siempre compatible con el derecho al descanso, a la información y a una convivencia digna por parte del vecindario afectado.