Conoce los puntos fijos de vigilancia policial en Castelló para Navidad

Castelló calienta motores para vivir a tope la Navidad y desarrollar 250 actos en estas fechas tan señaladas. Pero, para evitar que incidentes y problemas no deseados, el Ayuntamiento de Castelló, en colaboración con la Policía Nacional, desplegará un amplio dispositivo de seguridad que incluye puntos fijos de vigilancia policial, así como controles de tráficos y servicios de emergencia.

Este plan, que se desarrollará del 19 de diciembre al 7 de enero, contempla cortes puntuales en la zona centro, concretamente en las plazas Paz y Maestrazgo y en la calle Enmedio, en caso de congestión de tráfico. Estos cortes se realizarán en momentos de elevada intensidad de tráfico y cuando las circunstancias lo hagan necesario para controlar el acceso de vehículos a esta parte de la ciudad y evitar problemas en la movilidad de vehículos y ciudadanos.

También se contempla un plan de coordinación en materia de tráfico y seguridad junto a la Policía Nacional, y con los servicios de emergencia (bomberos, sanitarios y Protección Civil). Además, se pondrá en marcha un dispositivo preventivo de tráfico y seguridad desde las 14.00 h. del día 19 hasta las 22.00 h. del 7 de enero, coincidiendo con el inicio de las rebajas comerciales.

El dispositivo especial de tráfico consistirá en un control especial en la zona centro y en los accesos a los párkings de 10.30 a 14.15 h. y de 17.00 a 21.00 h.

Controles de alcoholemia

La Policía Local participa en la campaña de alcoholemia impulsada por la DGT a nivel nacional, que comienza este lunes y se desarrolla hasta el domingo. También, durante las fechas navideñas, se llevarán a cabo controles de alcoholemia y drogas los fines de semana, vísperas de festivo y festivos.

Además, se desarrollarán dispositivos especiales para eventos navideños, como Vespanoel, Betlem de la Pigà, Patinoel, la San Silvestre, así como la celebración de Nochevieja en Puerta del Sol y en el Grao, la Recepción de los Reyes Mayos y la Cabalgata de Reyes Magos en el casco urbano.

Asimismo, se establecerá un servicio preventivo para la detección y denuncia del depósito de basura y voluminosos en la vía pública. Este se desarrollará en turnos de mañana (06.00 a 09.00 h.) y tarde (18.00 a 21.00 h.), apoyado por patrullas uniformadas en vehículos camuflados de la Policía Local.

Vigilancia policial

Sin embargo, uno de los elementos más destacados del dispositivo será el establecimiento de Puntos de Presencia Policial. Aparte del servicio operativo general, las plazas Mayor y Santa Clara, junto a Puerta del Sol/plaza la Paz y calles Mayor/Colón, contarán con presencia policial fija en turnos de mañana y tarde, entre las 10.00 y las 14.00 h. y entre las 17.00 y las 21.00 h.

En estos emplazamientos, se reforzará la presencia de agentes de movilidad. Asimismo, habrá vigilancia específica en las zonas de ocio más concurridas de la ciudad.

Además, este dispositivo, que se ha decidido en la junta local de seguridad celebrada con motivo de las fiestas navideñas y que ha contado con la presencia de la Subdelegación de Gobierno, tiene como objetivo para garantizar la cobertura de los cerca de 250 actos organizados por el consistorio durante estas fechas.